Live voetbal 34

Míchel heeft groot nieuws over Ter Stegen: 'De kans is groot dat...'

30 juli 2026, 19:58
Míchel en Ter Stegen
Foto: © Imago/realtimes
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek. Volgt de ontwikkelingen bij FC Twente, PEC Zwolle en Go Ahead Eagles.
Maak ons je Google-favoriet

Marc-André ter Stegen lijkt inderdaad hard op weg naar Ajax. Míchel, de trainer van de Amsterdammers, heeft voorafgaand aan de wedstrijd tegen Vojvodina gehint op de komst van de Duitse doelman.

Ajax-trainer Míchel werd vlak voor de thuiswedstrijd tegen Vojvodina geconfronteerd met het nieuws dat Ajax volgens Spaanse media een akkoord heeft bereikt over de komst van Ter Stegen. De Amsterdamse club wordt al ruim een maand concreet in verband gebracht met de doelman van FC Barcelona, maar tijdens de onderhandelingen tussen beide clubs deden zich meerdere obstakels voor. Volgens Spaanse media zijn die inmiddels uit de weg geruimd en heeft FC Barcelona Ter Stegen toestemming gegeven om op huurbasis naar Ajax te vertrekken.

Volg hier live het duel tussen Ajax en Vojvodina:

Artikel gaat verder onder video

"Dat weet ik niet", reageerde Míchel op de vraag of er donderdag daadwerkelijk een akkoord is bereikt over de komst van Ter Stegen. "Vandaag ben ik gefocust op de wedstrijd." Vervolgens leek de trainer echter wel een veelzeggende hint te geven. "Ik weet dat de kans dat Marc (Ter Stegen, red.) komt groot is. En als hij hier is, kunnen we over hem praten."

Met de komst van Ter Stegen haalt Ajax een zeer ervaren doelman in huis. De Duitser kampte de afgelopen jaren met meerdere blessures, maar bouwde bij FC Barcelona een indrukwekkende staat van dienst op. Als hij fit blijft, haalt technisch directeur Jordi Cruijff er een doelman bij die de selectie een flinke kwaliteitsimpuls kan geven.

➡️ Meer nieuws over Ajax

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Dusan Tadic bij Ajax

Dusan Tadic kon ook terugkeren bij Ajax, maar gaf voorkeur aan NEC

  • ma 27 juli, 21:35
  • 27 jul. 21:35
  • 19
Tolu Arokodare

Wolverhampton plaatst extreem pijnlijk bericht over Ajax-spits Arokodare

  • Gisteren, 21:39
  • Gisteren, 21:39
  • 7
Tolu Arokodare van Ajax

Officieel: Ajax voorziet spitspositie van kwaliteitsimpuls

  • Gisteren, 14:02
  • Gisteren, 14:02
  • 7
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Marc-André ter Stegen

Marc-André ter Stegen
Barcelona
Team: Barcelona
Leeftijd: 34 jaar (30 apr. 1992)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Girona
2
0
2024/2025
Barcelona
8
0
2023/2024
Barcelona
28
0
2022/2023
Barcelona
38
0

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
ADO
0
0
0
2
AZ
0
0
0
3
Ajax
0
0
0
4
Cambuur
0
0
0
5
Excelsior
0
0
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws