Míchel heeft groot nieuws over Ter Stegen: 'De kans is groot dat...'

lijkt inderdaad hard op weg naar Ajax. Míchel, de trainer van de Amsterdammers, heeft voorafgaand aan de wedstrijd tegen Vojvodina gehint op de komst van de Duitse doelman.

Ajax-trainer Míchel werd vlak voor de thuiswedstrijd tegen Vojvodina geconfronteerd met het nieuws dat Ajax volgens Spaanse media een akkoord heeft bereikt over de komst van Ter Stegen. De Amsterdamse club wordt al ruim een maand concreet in verband gebracht met de doelman van FC Barcelona, maar tijdens de onderhandelingen tussen beide clubs deden zich meerdere obstakels voor. Volgens Spaanse media zijn die inmiddels uit de weg geruimd en heeft FC Barcelona Ter Stegen toestemming gegeven om op huurbasis naar Ajax te vertrekken.

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"Dat weet ik niet", reageerde Míchel op de vraag of er donderdag daadwerkelijk een akkoord is bereikt over de komst van Ter Stegen. "Vandaag ben ik gefocust op de wedstrijd." Vervolgens leek de trainer echter wel een veelzeggende hint te geven. "Ik weet dat de kans dat Marc (Ter Stegen, red.) komt groot is. En als hij hier is, kunnen we over hem praten."

Met de komst van Ter Stegen haalt Ajax een zeer ervaren doelman in huis. De Duitser kampte de afgelopen jaren met meerdere blessures, maar bouwde bij FC Barcelona een indrukwekkende staat van dienst op. Als hij fit blijft, haalt technisch directeur Jordi Cruijff er een doelman bij die de selectie een flinke kwaliteitsimpuls kan geven.