Opvallend gerucht over Ajax-coach Míchel: 'Dit is niet waar'

Dat de nieuwe Ajax-trainer Míchel geen Engels zou spreken, klopt niet. AD-journalist Fabian van der Poll rekent af met het hardnekkige verhaal dat de Spaanse oefenmeester zich niet in het Engels kan uitdrukken. Míchel kan Engels en is zelfs bereid Nederlandse woordjes te leren.

Toen Míchel met Ajax in verband werd gebracht, doken al snel verhalen op over zijn vermeende taalbarrière. Duitse media schreven dat de trainer geen Engels zou spreken, terwijl ook Johan Derksen dat meldde. In Vandaag Inside stelde hij zelfs dat Míchel om die reden werd afgewezen door Duitse clubs: "Die clubs hebben gezegd dat er niet te communiceren zou zijn op basis van het feit dat hij Spaans spreekt en geen Engels. Nu is het zo bij Ajax dat iedereen op Spaanse les moet."

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Volgens Van der Poll ligt de werkelijkheid echter anders. "Laten we eerst een misverstand uit de wereld helpen. Er is voor zijn komst gesuggereerd dat Míchel geen Engels kan, maar dat is onwaar, zo blijkt tijdens de persmomenten met de nieuwe trainer. Praat je in het Engels tegen hem, dan praat hij in het Engels terug. Welwillend ook, en vriendelijk", schrijft hij in het Algemeen Dagblad.

Van der Poll vervolgt: "Alleen nuances en specifieke woorden voor specifieke situaties – daarin is hij nog zoekende. Ajax wil hem zo goed mogelijk introduceren bij het publiek. Mede daarom worden interviews (nu) nog in zijn moederstaal gehouden, soms via een tolk."

Míchel hoeft geen Nederlands te leren

De journalist meldt verder dat Míchel inmiddels Engelse les volgt. Daarnaast wil de Spaanse trainer ook een woordje Nederlands leren, zo heeft hij volgens Van der Poll aan Ajax laten weten. Van de club hoeft dat niet per se, maar een persconferentie in het Engels staat dit seizoen wel op de planning.