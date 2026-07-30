Kijkers van het Conference League-duel van Ajax met FK Vojvodina beklagen zich tijdens de wedstrijd massaal bij Ziggo Sport. Dat heeft een zeer opmerkelijke reden.

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Ajax speelt donderdagavond in de eigen Johan Cruijff ArenA de return van het tweeluik met FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. Het is normaal gesproken een duel om des keizers baard, want de heenwedstrijd werd vorige week in Servië met 1-4 gewonnen door Ajax.

De wedstrijd wordt live uitgezonden op Ziggo Sport. De betaalzender pakte eerst uit met een voorbeschouwing door Sam van Royen en Jan van Halst, alvorens commentator Albert Mantingh het woord kreeg voor het liveverslag.

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Veel kijkers beklagen zich op social media echter over de klok die tijdens de wedstrijd linksboven te zien is. Ziggo Sport heeft gekozen voor een transparante klok, waardoor deze soms niet goed leesbaar is op televisie.

“Beste Ziggo Sport, een transparante tijd is wel heel slecht te lezen hoor! Vooral als het op het publiek staat”, richt een supporter van Ajax zich op X rechtstreeks tot de betaalzender. Hij krijgt bijval van een andere kijker: “Echt ongelooflijk dat er ook maar iemand bij vormgeving dacht dat dit een goed ontwerp was.”

Meer kijkers beklagen zich bij Ziggo Sport: