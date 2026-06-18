Ziggo heeft besloten het aflopende contract met Ajax niet te verlengen, zo maakt de Amsterdamse club bekend via de officiële kanalen. De hoofdsponsor staat komend seizoen nog op de borst van het shirt, maar vanaf de zomer van 2027 moeten de Amsterdammers een nieuwe hoofdsponsor zoeken.

Ajax en Ziggo gingen in januari 2015 een samenwerking aan, waarbij de telecomaanbieder de hoofdsponsor van de Amsterdammers werd. Inmiddels zijn beide partijen al 11,5 jaar aan elkaar verbonden, maar daar komt volgend jaar een einde aan, meldt Ajax. Ziggo heeft besloten het aflopende contract niet te verlengen, waardoor de samenwerking komende zomer na 12,5 jaar afloopt. Ajax zal voor seizoen 2027/28 op zoek moeten naar een nieuwe hoofdsponsor.

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“Wij zijn Ziggo zeer dankbaar voor hun vertrouwen, steun en betrokkenheid gedurende al die jaren”, laat commercieel directeur Cas Biestra weten. “Zowel in de goede als in minder goede tijden. Samen hebben we een sterk, vernieuwend en zichtbaar partnership opgebouwd, waarin we continu hebben gezocht naar nieuwe manieren om onze fans en de klanten en relaties van Ziggo dichter bij de club te brengen. De vele sportieve hoogtepunten en memorabele momenten met Ziggo op het shirt zorgen ervoor dat zij een blijvende plek hebben in de geschiedenis van Ajax. We hebben nog een heel seizoen voor ons, waarin we er alles aan gaan doen deze samenwerking op een mooie manier af te sluiten.”

Ook bij Ziggo kijkt men tevreden terug op het hoofdsponsorschap. “Onze samenwerking met Ajax kenmerkt zich door de ambitie om een bijdrage te leveren aan voetbal in Nederland en aan de beleving die voetbal voor zoveel mensen bijzonder maakt”, begint Robin Kroes, directeur Consumentenmarkt VodafoneZiggo. “In de afgelopen jaren hebben we met elkaar impactvolle campagnes ontwikkeld en bijzondere momenten gecreëerd, zowel op als buiten het veld. Voor ons is deze samenwerking altijd meer geweest dan een sponsorship; het was een partnership waarin we hebben gebouwd aan beleving en relevantie voor onze klanten en voor de fans van voetbal in het algemeen. Na een langdurige en succesvolle periode is dit een logisch moment om, in lijn met onze strategie, ruimte te maken voor nieuwe merk- en partnershipinitiatieven die breder gaan dan voetbal. We zijn dankbaar voor wat er is bereikt en kijken ernaar uit om het laatste seizoen op een mooie en passende manier af te sluiten.”