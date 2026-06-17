Grote domper: Ajax grijpt naast belangrijkste transferdoelwit

Dani Ceballos vertrekt bij Real Madrid. De Spaanse middenvelder heeft volgens diverse media in zijn thuisland een akkoord bereikt met De Koninklijke over het ontbinden van zijn contract. Zijn toekomst lijkt echter niet bij Ajax te liggen.

Al geruime tijd werd rekening gehouden met een vertrek van Ceballos uit Madrid. De 29-jarige middenvelder kwam de afgelopen seizoenen nauwelijks voor in de plannen van Real Madrid voor en lijkt ook onder José Mourinho niet op een prominente rol te kunnen rekenen. Volgens Spaanse berichtgeving hebben beide partijen inmiddels overeenstemming bereikt over een contractontbinding.

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Daardoor kan Ceballos transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Aan interesse geen gebrek. Ajax is concreet in de markt voor de middenvelder, maar ook Real Betis werk maken van zijn komst. De club uit Sevilla lijkt daarbij de beste papieren te hebben.

Verschillende Spaanse media melden dat Real Betis op korte termijn met Ceballos en zijn entourage om tafel gaat om de persoonlijke voorwaarden te bespreken. Zodra daar een akkoord over wordt bereikt, lijkt een terugkeer naar de club waar hij zijn profcarrière begon slechts een kwestie van tijd.