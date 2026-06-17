Ajax neemt het in de tweede voorronde van de Conference League op tegen de verliezer van het tweeluik tussen Ferencváros en Vojvodina. Opvallend genoeg zal ook FC Twente deze confrontatie nauwlettend volgen, aangezien de Tukkers eerder op de middag werden gekoppeld aan de winnaar van hetzelfde duel.

Ferencváros uit Hongarije en het Servische Vojvodina treffen elkaar op 9 en 16 juli in de eerste voorronde van de Europa League. De winnaar van dat tweeluik neemt het vervolgens op tegen FC Twente in de tweede voorronde van het toernooi.

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Voor Ajax wacht juist de verliezer. De Amsterdammers stromen in de tweede voorronde van de Conference League in en beginnen op donderdag 23 juli met een uitwedstrijd. De return staat een week later, op 30 juli, op het programma in de Johan Cruijff ArenA.

Bekende namen als tegenstander

Vojvodina was afgelopen jaren vaker een tegenstander van een Nederlandse ploeg in kwalificatiewedstrijden voor Europese toernooien. Onder Francesco Farioli trof Ajax de Serviërs in de tweede kwalificatieronde van de Europa League in seizoen 2024/25. De Amsterdammers wonnen dat tweeluik met 1-4.

In seizoen 2016/17 speelde AZ in de play-offs om Europa League tegen Vojvodina. De Alkmaarders wonnen destijds - over twee wedstrijden - met 0-3. Vojvodina is tevens de eerste club van Ajax-legende Dusan Tadic.

Ook Ferencváros speelde regelmatig tegen Nederlandse clubs. De laatste keer was tegen Go Ahead Eagles in 2015/16. De Deventeraren hadden zich destijds voor de eerste voorronde van de Europa League geplaatst op basis van de Fair Play-ranglijst.

Ajax in de Conference League

Ajax eindigde afgelopen seizoen op een teleurstellende vijfde plaats in de Eredivisie. De Amsterdammers moesten daardoor de play-offs in om Europees voetbal veilig te stellen. Nadat in de halve finale met 2-0 werd gewonnen van FC Groningen, was Ajax in de finale na strafschoppen te sterk voor FC Utrecht.

Daardoor zal de ploeg van nieuwe trainer Míchel instromen in de tweede voorronde van de Conference League. Dat betekent dat de Amsterdammers drie tweeluiken moeten overleven om uiteindelijk het hoofdtoernooi te bereiken. Als Ajax eerder sneuvelt, speelt het géén Europees voetbal in seizoen 2026/27.

Overige belangrijke data

Nog voordat Ajax zijn wedstrijden in de tweede voorronde speelt, weet het al wie de mogelijke tegenstander is in de derde voorronde. De loting daarvoor wordt namelijk op 20 juli verricht, waarna de duels op 6 en 13 augustus volgen. Op 3 augustus vindt de loting voor de play-offronde plaats, met de wedstrijden op 20 en 27 augustus. Weet Ajax zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi, zal de club op 28 augustus de koker in gaan als er wordt geloot voor de competitiefase van de Conference League. De eerste wedstrijden daarvan staan op 15 oktober op de planning.