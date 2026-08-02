Live voetbal

Voetbal verdwijnt van de radio: omroepen nemen ingrijpend besluit

2 augustus 2026, 08:25
Radiomicrofoon/voetbal
Foto: © Beeld ter illustratie (Imago/realtimes)
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Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek. Volgt FC Twente, PEC Zwolle en Go Ahead Eagles op de voet, maar schrijft ook over andere clubs.
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Steeds meer regionale omroepen stoppen met het live radioverslag van wedstrijden in het betaald voetbal. Nadat RTV Rijnmond en RTV Noord deze zomer al ingrijpende veranderingen bekendmaakten, kiest nu ook L1 voor een nieuwe koers.

Het is een opvallende trend deze zomer: regionale omroepen die stoppen met live radioverslag van voetbalwedstrijden. RTV Rijnmond kiest er bijvoorbeeld voor om geen rechtstreeks radioverslag meer te doen van de wedstrijden van Excelsior en Sparta Rotterdam. "We blijven online berichten over de wedstrijden, volgen de ontwikkelingen rond beide clubs op de voet en gaan nog meer op zoek naar de bijzondere verhalen. De focus ligt daarbij op web, app en social media en dus niet meer op live wedstrijdverslag op de radio", zei hoofdredacteur Ruud van Os daarover. Van de wedstrijden van Feyenoord blijft de omroep wél live verslag doen, omdat de bereikcijfers daarvan aanzienlijk hoger liggen.

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RTV Noord nam eenzelfde soort beslissing. Vanaf het nieuwe voetbalseizoen wordt er geen live radioverslag meer gedaan van de wedstrijden van FC Groningen. De regionale omroep benadrukt dat het de ontwikkelingen rond de Trots van het Noorden wel op de voet blijft volgen, maar kiest voor een andere aanpak. "We zijn een kleine regionale omroep. Dat betekent dat we keuzes moeten maken, nu we meer ruimte willen geven aan digitale media", zei interim-hoofdredacteur Marcel Gelauff over het besluit.

Nu heeft ook het Limburgse L1 besloten om te stoppen met liveverslag op de radio. Dat geldt voor álle Limburgse clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie. Hoofdredacteur Paul van Gessel legt uit dat er bij bijzondere wedstrijden nog wel uitgebreid aandacht zal zijn: "Bij belangrijke wedstrijden – zoals derby’s of duels met grote sportieve belangen – zijn de wedstrijden live te volgen via een liveblog op de website en in de app. Na afloop publiceren we een kort wedstrijdverslag, waarbij we extra aandacht geven aan wedstrijden die voor een breed publiek relevant zijn."

Het is een slechte zaak dat voetbal steeds meer van de radio verdwijnt

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