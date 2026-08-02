Geertruida zorgt voor opschudding met cryptische post op social media

heeft de geruchtenmolen rondom zijn toekomst flink aangewakkerd door een veelbesproken afbeelding op sociale media te delen en deze vervolgens razendsnel weer te verwijderen. De 26-jarige verdediger van RB Leipzig is momenteel het middelpunt van een transferstrijd tussen PSV en zijn voormalige werkgever Feyenoord. Zaterdagavond plaatste de Oranje-international een foto van een zogenaamde 'UNO reverse'-kaart, wat in de online wereld symbool staat voor een onverwachte wending.

De mysterieuze actie van de rechtspoot zorgde direct voor veel speculatie onder voetbalsupporters. Sommigen zagen de meme als een duidelijke hint dat de mandekker terugkeert naar Rotterdam, terwijl anderen opperden dat de speler juist op weg is naar de regerend landskampioen uit Eindhoven, verwijzend naar de term 'numero uno'. Het opmerkelijke bericht kwam vlak nadat bekend werd dat de Eindhovenaren een persoonlijk akkoord hebben bereikt met de speler.

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PSV trekt al langere tijd aan de mouw van de multifunctionele verdediger. Volgens Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad wordt er "al meerdere weken" gewerkt aan de komst van de speler. Hoewel de speler zelf openstaat voor een overstap naar het Philips Stadion, vormt de vraagprijs van de Duitse werkgever nog een flink obstakel. RB Leipzig verlangt een bedrag van om en nabij de twintig miljoen euro voor een definitieve overname. PSV zou daarentegen in eerste instantie inzetten op een huurconstructie, maar de club uit de Bundesliga voelt daar niets voor.

Terwijl de onderhandelingen tussen PSV en RB Leipzig stroef verlopen, probeert Feyenoord de deal op het laatste moment te kapen. Technisch directeur Dévy Rigaux heeft direct contact gezocht met de entourage van het jeugdproduct van de Rotterdammers. In De Kuip wordt de speler gezien als de ideale versterking voor de defensie, mede omdat Givairo Read op het punt staat om naar AS Roma te vertrekken. Trainer Giovanni van Bronckhorst zou de international dolgraag aan zijn selectie toevoegen.