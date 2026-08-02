Valse start voor Saibari: Recordaankoop mist voorbereiding door blessure

Bayern München moet het tijdens de huidige zomertournee door Zuid-Korea en Hongkong stellen zonder . De kersverse aanwinst blijft in Duitsland achter om verder te herstellen van een hamstringblessure, die hij vorige maand opliep tijdens het wereldkampioenschap. Door de nasleep van deze spierscheuring werkt de Marokkaanse middenvelder momenteel een individueel programma af op het eigen trainingscomplex.

De kwetsuur vormde een flinke domper voor de uitblinker aan de zijde van de Atlasleeuwen. Tijdens de achtste finale tegen Canada moest hij al na twintig minuten vroegtijdig naar de kant met klachten aan zijn dijbeen. Daardoor moest de spelmaker de kwartfinale tegen Frankrijk, die in een 2-0 nederlaag eindigde, noodgedwongen aan zich voorbij laten gaan. Voorafgaand aan dat moment kende hij een uiterst succesvol toernooi, met doelpunten in alle drie de groepswedstrijden en de benutte beslissende strafschop in de zestiende finale tegen het Nederlands elftal.

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Ondanks de fysieke tegenslag leverde de aanvallende middenvelder zijn voormalige werkgever PSV deze zomer een historische recordtransfer op. Met zijn overstap naar Bayern München is een vaste transfersom van vijftig miljoen euro gemoeid, een bedrag dat door bonussen nog kan oplopen tot 55 miljoen euro. Daarmee onttroonde hij Hirving Lozano als duurste uitgaande speler in de geschiedenis van de Eindhovenaren.

Gisteren stond de zomeraankoop voor het eerst op het trainingsveld als speler van de Duitse topclub, waar hij een individuele sessie met de bal afwerkte. De clubleiding kiest in de laatste fase van zijn revalidatie voor een voorzichtig traject. "Ismael wilde graag mee, maar het is belangrijk dat hij zijn revalidatie in alle rust afrondt, zodat hij na de tour weer inzetbaar is", lichtte bestuurslid Max Eberl toe op de clubsite. De verwachting is dat hij later deze maand kan aansluiten bij de groepstraining, met een mogelijk debuut in de oefenwedstrijd tegen RB Leipzig.

De selectie van trainer Vincent Kompany verblijft momenteel voor de Audi Summer Tour op het Zuid-Koreaanse eiland Jeju en reist later door naar Hongkong. Saibari is overigens niet de enige grote naam die ontbreekt in de 26-koppige selectie. Ook sterspelers als Serge Gnabry, Jamal Musiala, Alphonso Davies, Harry Kane en Michael Olise zijn niet meegereisd naar Azië. Een deel van deze afwezigen, onder wie Musiala en Gnabry, werkt in München eveneens aan een individueel conditieprogramma ter voorbereiding op het naderende voetbaljaar.