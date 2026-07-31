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Tjaronn Chery gaat uit zijn plaat richting speler Sevilla: enorme ruzie op het veld

31 juli 2026, 19:55   Bijgewerkt: 20:10
Ruzie bij NEC - Sevilla
Foto: © Ziggo Sport
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Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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De vlam is in de pan geslagen in de oefenwedstrijd tussen NEC en Sevilla. Vlak voor de pauze kreeg Tjaronn Chery ruzie met Arouna Sangante, waarna veel spelers en stafleden zich met de situatie bemoeiden. Uiteindelijk rookten Chery en Sangante een vredespijp.

In de blessuretijd van de eerste helft ging Chery neer in een duel met Sangante. Daarna liep Sangante naar hem toe en plaatste hij een hand op de schouder van Chery. Die reageerde als door een adder gebeten en ging de confrontatie aan met Sangante. Veel spelers en stafleden snelden naar de situatie toe, die zich aan de zijlijn afspeelde.

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Chery pakte Sangante vast bij zijn hoofd en werd door een ploeggenoot tot bedaren gebracht. Niet veel later omhelsden Chery en Sangante elkaar weer. Desondanks kregen ze allebei een gele kaart van scheidsrechter Jannick van der Laan. Daarna klonk het rustsignaal. Door doelpunten van Sami Ouaissa en Isaac Romero stond het 1-1 bij rust.

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Tjaronn Chery

Tjaronn Chery
N.E.C.
Team: NEC
Leeftijd: 38 jaar (4 jun. 1988)
Positie: AM (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
NEC
33
10
2024/2025
Antwerp
40
14
2023/2024
M Haifa
17
2
2023/2024
NEC
15
5

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