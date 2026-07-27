werd maandagmiddag gepresenteerd als nieuwe aanwinst van NEC. Op social media gaat nu een foto rond waarop de Serviër poseert met Marcel Boekhoorn, Dick Schreuder en een shirt van NEC. Daarop staan zijn achternaam en rugnummer 10. Opmerkelijk is dat dit nummer momenteel nog wordt gedragen door aanvoerder .

NEC rondde maandag de komst van Tadic af, nadat de 37-jarige linkspoot de afgelopen weken al met de club in verband werd gebracht. De Serviër was transfervrij na zijn vertrek bij Al-Wahda in de Verenigde Arabische Emiraten en tekende een contract voor twee seizoenen in het Goffertstadion. Met welk rugnummer Tadic zal gaan spelen, liet de club nog in het midden.

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Inmiddels gaat er op social media echter een foto rond van Tadic, waarop hij poseert met Schreuder en Boekhoorn. Ook hebben zij een shirt vast met daarop de naam van de kersverse aanwinst en rugnummer 10. Het lijkt er dus op dat Tadic komend seizoen met dat nummer zal gaan spelen. Dat is opmerkelijk, aangezien aanvoerder Chery momenteel nog met 10 op de rug speelt. Het is nog niet duidelijk met welk rugnummer Chery nu zal gaan spelen.

Het is overigens niet de eerste keer dat Tadic bij zijn komst bij een nieuwe club rugnummer 10 opeist. In de zomer van 2018 nam Ajax hem over van Southampton en sprak hij tijdens de onderhandelingen uit het rugnummer te willen dragen. De Amsterdammers gaven hem destijds zijn zin, waardoor Hakim Ziyech gedwongen werd een ander rugnummer uit te kiezen. Hij ging toen tegen zijn zin met nummer 22 spelen.