Ajax heeft inmiddels een handjevol wedstrijden gespeeld onder de nieuwe trainer Míchel Sánchez. Clubwatcher Mike Verweij geeft in de podcast Kick-off aan dat hij het spel onder de Spanjaard niet te vergelijken vindt met de periode onder Francesco Farioli. De werkwijze vindt de journalist echter wel overeenkomen.

Míchel kwam afgelopen zomer over van Girona naar Ajax, de club die hij dit seizoen weer naar de top van Nederland moet brengen. De oefenmeester heeft inmiddels een aantal vriendschappelijke wedstrijden én zijn eerste officiële duel achter de rug. Rondom Ajax is men lovend over de trainer.

Artikel gaat verder onder video

De speelwijze van de Spanjaard is veeleisend, zo stelt Verweij. Ook op de achtergrond vraagt Míchel veel van zijn selectie. “Ik kreeg op een gegeven moment iemand aan de lijn bij Ajax en toen was het half 7 ‘s avonds. Toen was Ajax nog steeds aan het trainen”, illustreert de clubwatcher dat.

“Bij Ziggo werd de vergelijking gemaakt met het spel van Farioli”, gaat Verweij verder. “Dat vind ik niet te vergelijken, omdat het bij Farioli toch wat behoudender was dan onder Míchel. Míchel vind ik meer op Peter Bosz lijken; veel aanvallender en veel roekelozer. Hoewel Ajax niet heel veel weggeeft.” Op een ander punt lijkt de Spanjaard zeker wel op Farioli, denkt Verweij. “De werkwijze: heel lang, heel veel slijpen aan het spelsysteem en spelers gigantisch fit maken. Dat komt wel overeen. Er zijn zeker parallellen met Farioli, maar niet de speelwijze.”