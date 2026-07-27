Mike Verweij had om één reden graag gezien dat Ronald Koeman nog iets langer aan was gebleven bij het Nederlands elftal: . De uitblinker van Oranje op het afgelopen WK maakte afgelopen week de overstap naar Saudi-Arabië. In het verleden schreef Koeman spelers af na een stap naar het Midden-Oosten.

Na zijn goede WK kon Summerville rekenen op interesse uit de Europese top en leek hij op weg te zijn naar AS Roma. Uiteindelijk wist Al-Hilal de deal echter te kapen, waarna de buitenspeler afgelopen week de overstap van West Ham United naar Saudi-Arabië maakte. “Wat dat betreft is het heel jammer dat Ronald Koeman weggaat bij Oranje”, begint Verweij in de podcast Kick-off.

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Daarmee doelt de verslaggever op de houding van Koeman tegenover de Saudi Pro League. Twee jaar geleden vertrok Steven Bergwijn van Ajax naar Al-Ittihad, waarna de toenmalig bondscoach duidelijk maakte dat de aanvaller niet meer op een oproep voor Oranje hoefde te rekenen. Verweij vraagt zich af of Koeman in het geval van Summerville net zo standvastig zou zijn geweest.

“Summerville is dit WK een heel goede speler gebleken voor het Nederlands elftal”, legt de journalist uit. “Koeman zei in het geval van Steven Bergwijn: ‘Spelers uit Saudi-Arabië ga ik niet selecteren’. Had dat ook voor Summerville gegolden? Uiteindelijk heeft hij volgens mij ook Wijnaldum weer een keer erbij gehaald, dus de uitspraak van Koeman was al een beetje vloeibaar geworden.” Overigens zat Wijnaldum voor de laatste keer op het EK van 2024 bij de selectie van het Nederlands elftal. Hoewel hij toen al wel in Saudi-Arabië speelde, deed Koeman zijn uitspraken over die competitie pas later in 2024.