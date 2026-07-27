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Jordan Henderson (36) staat ineens voor terugkeer naar Engelse top

27 juli 2026, 19:41
Jordan Henderson
Foto: © Imago
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Jordan Henderson (36) kan deze zomer een toptransfer maken, zo melden onder meer David Ornstein van The Athletic en Fabrizio Romano. De Engelse routinier staat namelijk in de belangstelling van Chelsea. Brentford is bereid om de middenvelder transfervrij te laten gaan.

Henderson vertrok een jaar geleden bij Ajax om terug te keren in Engeland. De routinier maakte transfervrij de overstap naar Brentford, waar hij een goed niveau liet zien. Het leverde hem zelfs een terugkeer bij de nationale ploeg op, waarmee hij op het WK de derde plaats bereikte. Nu staat Henderson ook voor een terugkeer naar de Engelse top.

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Volgens verschillende transferkenners is Brentford namelijk bereid om mee te werken aan een transfervrij vertrek van Henderson, die op serieuze interesse van Chelsea kan rekenen. De Londenaren, waar Xabi Alonso komend seizoen trainer is, zouden concurrentie hebben van twee andere clubs, maar de favoriet zijn voor de handtekening van de routinier.

Chelsea mikt op ervaring

Overigens is Henderson niet de enige speler die voor ervaring moet zorgen op Stamford Bridge. Volgens The Athletic hebben The Blues namelijk ook interesse in de komst van Danny Welbeck (35). De aanvaller heeft nog een contract voor een seizoen bij Brighton & Hove Albion.

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Jordan Henderson

Jordan Henderson
Brentford
Team: Brentford
Leeftijd: 36 jaar (17 jun. 1990)
Positie: M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Brentford
32
1
2024/2025
Ajax
28
1
2023/2024
Ajax
9
0
2023/2024
Ettifaq
17
0

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Stand Premier League 2026/2027

Premier League
GS
DS
PT
2
Villa
0
0
0
3
Bournemouth
0
0
0
4
Brentford
0
0
0
5
Brighton
0
0
0
6
Chelsea
0
0
0

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