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NEC pakt door: na Tadic nóg een toptransfer aanstaande

27 juli 2026, 11:25
NEC-trainer Dick Schreuder
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Ahmetcan Kaplan vervolgt zijn carrière hoogstwaarschijnlijk bij NEC. Volgens FootballTransfers is de Turkse verdediger in Nijmegen gespot voor de medische keuring. Dat zou de volgende toptransfer betekenen voor de ploeg van Dick Schreuder.

Kaplan speelde afgelopen seizoen al op huurbasis bij NEC, dat hem huurde van Ajax. De centrale verdediger ontwikkelde zich goed, maar leek in eerste instantie te duur voor een permanente transfer naar Nijmegen. Ook Trabzonspor was concreet geïnteresseerd in de Turk.

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Toch lijkt het er nu sterk op dat Kaplan op weg is naar NEC. De verdediger zou gespot zijn op de locatie waar medische keuringen plaatsvinden in aanloop naar NEC-transfers. Naast FootballTransfers maakt ook Omroep Gelderland melding van de ontwikkelingen.

De komst van Kaplan betekent opnieuw geweldig nieuws voor de fans van de Nijmeegse club. Zondag werd al bekend dat de nummer drie van het afgelopen Eredivisie-seizoen dicht bij de stunttransfer van Dusan Tadic is. De Serviër zou maandag medisch gekeurd worden door NEC.

Die versterkingen komen als geroepen. Schreuder sprak onlangs nog zijn ongenoegen uit over het uitblijven van transfers. NEC speelt volgende week al de eerste kwalificatieronde voor de Champions League tegen Olympiakos, maar de selectie is nog niet op orde.

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Als ze maar geen weggeef prijs hanteren nu voor Kaplan

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.843 Reacties
1.141 Dagen lid
18.213 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
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    + 1
avatar

Als ze maar geen weggeef prijs hanteren nu voor Kaplan

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Ahmetcan Kaplan

Ahmetcan Kaplan
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 23 jaar (16 jan. 2003)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
NEC
25
1
2025/2026
Jong Ajax
3
1
2024/2025
Jong Ajax
3
2
2024/2025
Ajax
8
0

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
9
Groningen
0
0
0
10
Heerenveen
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NEC
0
0
0
12
PEC
0
0
0
13
PSV
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0

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