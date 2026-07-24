Marcel Boekhoorn heeft de afgelopen jaren al flink wat miljoenen in NEC gestoken. In de podcast At the Top van New Business Radio onthult algemeen directeur Wilco van Schaik hoeveel miljoen de steenrijke suikeroom al in de Nijmegenaren heeft geïnvesteerd.

NEC kende afgelopen seizoen een droomjaar in de Eredivisie. Onder leiding van trainer Dick Schreuder eindigde de ploeg uit Nijmegen op de derde plaats in de Eredivisie, waarmee de club zich mag melden in de voorrondes van de Champions League. In de derde voorronde is Olympiakos uit Griekenland de tegenstander. Ook in de KNVB Beker maakte NEC indruk door de finale te halen en onderweg af te rekenen met landskampioen PSV.

Artikel gaat verder onder video

De goede prestaties van NEC zijn grotendeels te danken aan Boekhoorn, zo realiseert Van Schaik zich ook. “Marcel is superbelangrijk voor NEC; de geldschieter natuurlijk. We hebben heel veel contact”, begint de algemeen directeur. Ondanks alle miljoenen die de miljardair al in de club stak, wil hij NEC niet overnemen. “Want NEC moet van het volk blijven, zegt hij. Marcel wil NEC tien jaar steunen om de club self supporting te maken.”

“Dus dat NEC z’n eigen broek kan ophouden en dan ook Europees voetbal kan spelen”, legt Van Schaik uit. Momenteel is de club daar nog niet toe in staat. “Maar door de transfers hebben we hem steeds minder nodig.” De afgelopen jaren maakte NEC enkele flinke transferklappers. Zo vertrokken Kento Shiogai en Robin Roefs allebei voor een bedrag van rond de tien miljoen euro, terwijl Basar Önal deze zomer voor 12,5 miljoen naar Lille OSC ging.

Boekhoorn ziet NEC als een ‘project’, zo stelt Van Schaik. “Op het sterfbed van zijn vader heeft Marcel beloofd dat hij NEC niet zal laten vallen. Hoe hij dat waarmaakt, is ongekend”, aldus de directeur. “Hij is echt heel diep betrokken.” Vervolgens onthult Van Schaik hoe veel geld Boekhoorn in totaal al in de club heeft gestoken. “De laatste vijf jaar heeft hij er, denk ik, zo’n 20 miljoen ingestoken. In alle jaren daarvoor ook zeker wel 20, 25 miljoen. Er zit dus zeker 40 tot 50 miljoen euro van Marcel in de club.”

De investeringen van Boekhoorn hebben NEC een flinke boost gegeven, zo haalt Van Schaik aan. “We hadden vijf jaar geleden acht miljoen euro omzet. Dit jaar gaan we met alles erbij naar 28 miljoen. Het is natuurlijk ongelofelijk wat hier de afgelopen jaren allemaal is gebeurd.”