NEC in derde voorronde CL naar Griekenland

NEC weet wat de eerste horde is op jacht naar Champions League voetbal. De nummer drie van afgelopen seizoen in de Eredivisie zal het in de derde voorronde van het miljardenbal gaan opnemen tegen Olympiakos.

NEC was afgelopen seizoen de grote verrassing in de Eredivisie. De ploeg van Dick Schreuder eindigde achter PSV en Feyenoord op de derde plaats, waarmee Europees voetbal werd veiliggesteld. De Nijmegenaren stromen in de derde voorronde van het toernooi in en zullen ook nog een play-offronde moeten overleven om het hoofdtoernooi – en daarmee de nodige miljoenen – te bereiken.

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Maandag om 12.00 uur vond de loting voor de derde voorronde van de Champions League plaats. Daaruit is naar voren gekomen dat NEC het zal gaan opnemen tegen Olympiakos. De heenwedstrijd staat op dinsdag 4 of woensdag 5 augustus op het programma in Griekenland. De return wordt vervolgens op dinsdag 11 augustus gespeeld in het Goffertstadion.

Weet NEC in het tweeluik in de derde voorronde van de Champions League af te rekenen met Olympiakos, zal het ook nog een play-offronde moeten spelen om de competitiefase van het hoogste Europese toernooi te bereiken. De loting voor de play-offs vindt plaats op maandag 3 augustus. Blijkt Olympiakos te sterk voor NEC, gaat de ploeg van Schreuder de competitiefase van de Europa League in.