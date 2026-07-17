Live voetbal

Ajax - Olympiakos op tv: zo kijk je zaterdag gratis naar dit oefenduel

17 juli 2026, 06:55
ajaoly
Foto: © Imago/realtimes
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.
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Ajax komt zaterdag 18 juli voor de vierde keer deze voorbereiding in actie. De Amsterdamse formatie van hoofdtrainer Míchel neemt het op tegen het Griekse Olympiakos Piraeus. Hoe laat begint deze oefenwedstrijd en wordt het duel live uitgezonden? In dit artikel zet FCUpdate alles wat je moet weten op een rijtje.

Hoe laat begint Ajax - Olympiakos?

De vierde oefenwedstrijd van Ajax begint zaterdagmiddag om 17.00 uur. De (besloten) oefenwedstrijd wordt gespeeld op het Sportcomplex De Toekomst in Amsterdam.

Wordt Ajax - Olympiakos live uitgezonden?

De wedstrijd van Ajax tegen de Griekse topclub wordt live uitgezonden. Het duel is niet op televisie te volgen, maar via de officiële kanalen van Ajax. In de Ajax App, de website (www.ajax.nl) én op het YouTube-kanaal van de Amsterdammers is het duel te volgen. De uitzending begint om 15.30 uur.

En in het buitenland?

Artikel gaat verder onder video

Voor wie met vakantie is of om welke andere reden dan ook buiten Nederland verblijft is Ajax - VfL Bochum óók op via bovenstaande kanalen live te volgen, met uitzondering van deze vijf landen: Griekenland, Cyprus, Brazilië, Rusland en Egypte.

Hoe ziet het resterende oefenprogramma van Ajax eruit?

Het oefenschema van Ajax deze voorbereiding ziet er als volgt uit. Na het duel met het Olympiakos wachten nog twee duels: een duel tegen het Engelse Burnley en het gedegradeerde FC Volendam.

04 juli, 17.00 uur: Ajax Panathinaikos (1-3)
10 juli, 18.00 uur: Ajax - AEK Larnaca (1-0)
15 juli, 17.00 uur: Ajax - VfL Bochum (1-1)
18 juli, 15.30 uur: Ajax - Olympiakos
26 juli, 14.00 uur: Ajax - Burnley
2 augustus, 14.30 uur: Ajax - FC Volendam

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