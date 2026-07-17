Johan Derksen heeft zich in Vandaag Inside opgewonden over de WK-finale tussen Spanje en Argentinië. De oud-voetballer en analist vindt het onbegrijpelijk dat de FIFA heeft besloten om een zogenoemde halftime-show in te lassen.

De WK-finale tussen Spanje en Argentinië wordt aanstaande zondag vanaf 21.00 uur Nederlandse tijd gespeeld in het MetLife Stadium in New York. De FIFA haalt alles uit de kast tijdens de halftime-show en zal tal van grote artiesten optrommelen voor een muzikaal intermezzo tussen beide helften. Shakira, Madonna, Justin Bieber, BTS en Coldplay zullen de halftime-show vullen. Daardoor zal de rust niet een kwartier duren, maar 25 tot 30 minuten.

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“Daar heb ik mij ontzettend aan geërgerd!”, foetert Derksen in Vandaag Inside. “De officiële reglementen geven aan dat een rust maximaal vijftien minuten mag duren. Meneer Infantino (de voorzitter van de FIFA, red.) trekt zich er geen reet van aan en maakt er gewoon een halfuur van.“

“Hij maakt er gewoon circus van, wat totaal niet bij voetbal past!”, vervolgt de televisiepersoonlijkheid. “Hij vindt dat misschien leuk, en er zal weer aan verdiend worden op de één of andere manier, maar de gewone voetballiefhebber zit niet te wachten op trendy zangers en zangeressen. Die mensen willen gewoon de tweede helft zien.”

“Maar veel belangrijker: die voetballers willen dat toch ook niet? Je wil toch niet een halfuur stilzitten? Dat is toch helemaal niet fijn?”, vraagt presentator Wilfred Genee zich af. Derksen knikt instemmend: “Nee, die moeten weer een warming-up doen.”

“Je weet dat als je naar Amerika gaat, je dit voor je kiezen krijgt”, vult collega-analist René van der Gijp aan. “Die halftime-shows zijn daar booming. Die vinden dat prachtig.”

Sportmarketeer Chris Woerts is wél fan van de halftime-show: “De FIFA heeft het verzoek van de Amerikaanse organisatie gehonoreerd. Die wilden daar gewoon een Super Bowl-evenement van maken. Dat hebben ze gehonoreerd. Het is nu 25 minuutjes. Dat zal iets uitlopen, maar ze hebben een leuke line-up!”