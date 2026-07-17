Schokkend: international van Frankrijk speelde hele WK met gebroken rug

Franse media zijn donderdagavond met schokkend nieuws naar buiten getreden. Eén van de sterspelers van de nationale ploeg blijkt het gehele WK namelijk gespeeld te hebben met een gebroken rug.

Frankrijk leek lange tijd de torenhoge favoriet voor de WK-titel, maar het team van bondscoach Didier Deschamps vond afgelopen dinsdag tegen Spanje zijn Waterloo in de halve finales. De Fransen kwamen geen moment in de wedstrijd en gingen met 0-2 onderuit, door doelpunten van Mikel Oyarzabal en Pedro Porro.

Artikel gaat verder onder video

De Fransen kregen al vroeg in de wedstrijd tegen Spanje een flinke tegenvaller te verwerken. William Saliba ging na een halfuur voetballen op de grond liggen en moest de strijd meteen staken. De centrumverdediger van Arsenal had tot dan nog geen minuut gemist op het WK. Hij werd vervangen door Maxence Lacroix.

Al snel werd duidelijk dat Saliba met rugklachten kampte. Franse media hoorden de 25-jarige stopper bij het verlaten van het veld ‘mijn rug is er aan’ roepen.

Donderdagmiddag werd duidelijk dat Saliba waarschijnlijk onder het mes moet. Dat zou een afschuwelijk scenario zijn voor Arsenal, dat het in dat geval liefst vier tot vijf maanden moet stellen zonder de sterkhouder.

De onvrede bij Arsenal zal ongetwijfeld alleen maar groter zijn geworden: diverse Franse media, waaronder RMC Sport, melden nu dat Saliba het gehele WK met een gebroken rugwervel heeft gespeeld.

Saliba kent een verleden met rugblessures. In het seizoen 2022/23 miste hij de laatste elf wedstrijden van het Premier League-seizoen vanwege een kwetsuur aan de rug. Afgelopen seizoen speelden zijn rugklachten ook regelmatig op en speelde hij in de Premier League uiteindelijk 31 van de mogelijke 38 duels.