Ballon d’Or komt met officieel statement na WK-finale voor Messi

De organisatie van de Ballon d’Or is donderdagavond met een statement naar buiten gereden over de prestigieuze individuele ereprijs. De timing mag gerust opvallend genoemd worden, één dag nadat Argentinië de finale van het WK wist te bereiken ten koste van Engeland (1-2 zege).

Argentinië wist zich woensdagavond voor de tweede keer op rij te plaatsen voor de finale van het WK. De regerend wereldkampioen stond tegen Engeland lang met 1-0 achter, maar wist de wedstrijd in de slotfase toch nog om te buigen, dankzij doelpunten van Enzo Fernández en Lautaro Martínez.

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Lionel Messi vervulde een prominente rol bij de comeback van de Argentijnen. De 39-jarige sterspeler van Inter Miami leverde de assist bij beide treffers en was daarmee de gevierde man.

Messi is na zijn heldenrol tegen Engeland de nieuwe favoriet van de gokkantoren voor het winnen van de Ballon d’Or, gevolgd door Lamine Yamal (Barcelona en Spanje) en Harry Kane (Bayern München en Engeland). De voormalig vedette van Barcelona won de individuele prijs al negen keer in zijn carrière, meest recent in 2023.

De vraag rees of Messi als speler van een niet-Europese club überhaupt in aanmerking komt voor de Ballon d’Or. De organisatie van de uitverkiezing heeft zich nu kennelijk genoodzaakt gevoeld om het antwoord op die vraag te geven: in een officieel statement op de website van de Ballon d’Or valt te lezen dat de Argentijn inderdaad in aanmerking komt voor de prijs. Sinds 2007 gelden er geen restricties en maken alle spelers wereldwijd kans op de eretitel, zo klinkt het.

Can you win the Ballon d’Or without playing for a European club? 🤔



The answer ⤵️#ballondorhttps://t.co/tvRsxpFL2P — Ballon d'Or (@ballondor) July 16, 2026