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FC Twente en Ajax kennen Europese tegenstanders

16 juli 2026, 22:10
Ramiz Zerrouki en Mika Godts
Foto: © Imago
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Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.
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FC Twente en Ajax weten waar ze aan toe zijn in Europa. Beide Eredivisie-clubs beginnen volgende week officieel aan hun seizoen.

Het WK Voetbal is nog in volle gang, maar FC Twente en Ajax spelen volgende week al hun eerste officiële wedstrijd van het seizoen. De Enschedeërs stromen in de tweede voorronde van de Europa League in, terwijl Ajax start in de tweede voorronde van de Conference League.

Beide teams kennen inmiddels ook hun tegenstander: FC Twente wacht een tweeluik met het Hongaarse Ferencváros, te beginnen met een thuiswedstrijd op donderdag 23 juli. De return volgt een week later in Hongarije.

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Ferencváros won donderdagavond in eigen huis met 3-0 van het Servische FK Vojvodina. Dat was voor de Hongaarse recordkampioen na de 1-2 zege uit de heenwedstrijd ruimschoots voldoende om door te stoten. De Hongaarse doelpunten werden donderdag gemaakt door Lenny Joseph, Kristoffer Zachariassen en Zsombor Gruber.

Vojvodina daalt door de uitschakeling in de Europa League af naar de tweede voorronde van de Conference League. Daarin wacht een dubbele ontmoeting met Ajax. De Amsterdammers beginnen met een uitwedstrijd op 23 juli.

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