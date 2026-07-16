Dave Maasland vertelt donderdagavond in Vandaag Inside openlijk over het verlies van zijn hond Moos. De vaste bargast van het SBS6-programma liet zijn hond woensdag inslapen.

Maasland vertelde enkele dagen geleden in Vandaag Inside dat zijn hond ernstig ziek was. Donderdag kwam het beestje te overlijden. “Ik heb wel een paar echte klotedagen achter de rug. Gisteren hebben we onze hond in laten slapen, wat echt ontzettend verdrietig is. Hij was heel ziek”, antwoordt Maasland op de vraag van presentator Wilfred Genee hoe het nu met hem gaat.

Artikel gaat verder onder video

Maasland deelde het verhaal over zijn hond op social media. Het leverde hem enorm veel reacties op. “Wat echt heel mooi was: ik heb meer dan 3.000 berichten gekregen op Instagram en Facebook van mensen die iets soortgelijks hebben meegemaakt. Je ziet dat dierenleed echt heel veel mensen raakt”, zegt de cyberspecialist.

“Wij hebben hem thuis laten inslapen”, vertelt Maasland over het afscheid van zijn hond. “Ik wist niet dat dat kon. Normaal moet je zo’n hond naar een dierenarts brengen. Zo’n koude tafel: dat is natuurlijk niks. Dat kan thuis tegenwoordig. Dan komt de dierenarts, als je portemonnee dat natuurlijk toelaat. Dat is echt een mooi iets. Ze hebben hem thuis rustig in laten slapen. We waren erbij. Maar het is één van de verdrietigste dingen die ik heb meegemaakt.”

“Wat je nu vertelt, begrijp ik wel. En René waarschijnlijk ook wel”, reageert Johan Derksen. “Maar mensen die geen hond hebben, die denken: wat zit die gozer slap uit zijn nek te lullen? Maar het is inderdaad alsof er een familielid overlijdt”, stelt de televisiepersoonlijkheid.

“Ja, het is iets uit je gezin”, antwoordt Maasland. “Ik ben de laatste die het gaat vergelijken met menselijke relaties, maar het is iets uit je gezin. Ik heb met dit bericht geen enkele lelijke reactie gehad. Het zegt ook wel iets over hoe dieren mensen verbinden. Dat vind ik toch wel mooi. Ik hoop dat meer mensen dat voelen.”

FCUpdate is sinds jaar en dag een platform voor het laatste voetbalnieuws. Omdat we merken dat onze bezoekers behalve het ‘harde’ nieuws ook behoefte hebben aan lichtere onderwerpen, besteden we in de rubriek Boulevard zo nu en dan aandacht aan de ontwikkelingen in de privélevens van de topvoetballers. Omdat we weten dat niet iedereen zulke artikelen waardeert, kiezen we ervoor om het woord ‘Boulevard’ bij de kop te zetten, zodat lezers het nieuws kunnen herkennen en desgewenst kunnen overslaan.