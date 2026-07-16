heeft voor grote onrust gezorgd binnen de Franse selectie. Volgens L'Équipe zijn meerdere internationals zwaar geïrriteerd geraakt door een speech van de aanvaller tijdens de rust van de verloren WK-halve finale tegen Spanje.

Frankrijk werd dinsdagavond in de halve finale van het WK uitgeschakeld door Spanje (0-2 verlies). De ploeg van Didier Deschamps maakte, na een sterk toernooi, een zwakke indruk en was geen schim van het elftal dat eerder zoveel indruk had gemaakt. Ook Dembélé was ontevreden over het optreden van Les Bleus. Volgens L'Équipe nam de aanvaller van Paris Saint-Germain tijdens de rust plotseling het woord en hield hij zijn ploeggenoten een stevige donderspeech. Daarbij uitte hij onder meer flinke kritiek op de manier waarop Frankrijk druk zette en sprak hij van een gebrek aan intensiteit.

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Die woorden vielen echter slecht binnen de Franse selectie. Volgens L'Équipe vonden meerdere spelers de kritiek van Dembélé ongepast, juist omdat de aanvaller zelf volgens hen een dramatische wedstrijd speelde. Dat hij tijdens de rust met een beschuldigende vinger naar zijn ploeggenoten wees, viel volledig verkeerd. De Franse sportkrant meldt dat hierdoor een gespannen sfeer binnen de selectie is ontstaan.

Troostfinale tegen Engeland

Voorlopig zullen de Franse internationals de onderlinge irritaties nog even opzij moeten zetten. Ondanks de uitschakeling wacht zaterdagavond namelijk nog de troostfinale van het WK. Daarin neemt Frankrijk het op tegen Engeland, dat woensdagavond in de halve finale met 1-2 verloor van Argentinië.