Het uitshirt van Feyenoord voor komend seizoen is uitgelekt, zo meldt FR12. Het zou gaan om een lichtblauw tenue, wat een verwijzing is naar het uitshirt uit seizoen 2001/02. Op social media tonen de supporters zich zeer enthousiast over het ontwerp.

Het gelekte shirt van Feyenoord is een overwegend lichtblauw tenue, dat verwijst naar het uitshirt van 2001/02, het jaar dat de Rotterdammers de UEFA Cup wonnen. Net als aan het begin van de eeuw staat het clublogo in de traditionele kleuren op de borst van het uitshirt. Boven het logo staat de naam van kledingsponsor Castore, terwijl onder het logo hoofdsponsor MediaMarkt prijkt.

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Het uitgelekte shirt beschikt over een v-hals, waarin rode en witte details te zien zijn. Deze details zijn ook terug te vinden aan de uiteinden van de mouwen. De verwachting is dat Feyenoord het shirt vrijdagochtend gaat presenteren, stelt FR12. Dan zal duidelijk worden of het gelekte ontwerp overeenkomt met het uiteindelijke uitshirt.

Op social media laten supporters hun enthousiasme alvast horen voor het shirt. “Heel vet! Dit wordt een kampioensshirt!”, is een supporter overtuigd. “Prachtig shirt. Hier zou ik zelfs in de rij voor staan”, stelt een ander. “Als dit hem wordt: wauw 😍”, schrijft een derde supporter.