Leo Sauer moet man van 50 miljoen doen vergeten

moet bij een vertrek bij Feyenoord grote schoenen vullen. TSG Hoffenheim ziet in de Slowaakse buitenspeler de opvolger van , die deze zomer voor vijftig miljoen euro werd verkocht.

Deze week werd bekend dat TSG Hoffenheim concrete interesse heeft in Sauer. Volgens FR12 bevinden de Duitse club en Feyenoord zich zelfs al in een vergevorderd stadium van de onderhandelingen over een definitieve transfer van de achttienjarige aanvaller. Een overstap lijkt dan ook een serieuze optie, mede omdat Sauer zelf openstaat voor een vertrek uit De Kuip.

Artikel gaat verder onder video

Mocht de transfer doorgaan, dan wacht Sauer in Duitsland direct een flinke uitdaging. De Slowaak moet Bazoumana Touré doen vergeten, die afgelopen seizoen indruk maakte in de Bundesliga. De Ivoriaanse linksbuiten verdiende deze zomer een toptransfer naar Newcastle United, dat liefst vijftig miljoen euro voor hem betaalde.

Sauer maakte in de zomer van 2023 definitief de overstap naar de hoofdmacht van Feyenoord. Sindsdien kwam hij tot 44 officiële wedstrijden, waarin hij zes keer scoorde en evenveel assists gaf. Vorig seizoen groeide hij na het vertrek van Igor Paixão uit tot basisspeler, maar onder Robin van Persie wist hij niet wekelijks te overtuigen.