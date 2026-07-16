Live voetbal 18

Leo Sauer moet man van 50 miljoen doen vergeten

16 juli 2026, 17:50   Bijgewerkt: 18:06
Leo Sauer
Foto: © Imago/realtimes
1 reactie
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.
Maak ons je Google-favoriet

Leo Sauer moet bij een vertrek bij Feyenoord grote schoenen vullen. TSG Hoffenheim ziet in de Slowaakse buitenspeler de opvolger van Bazoumana Touré, die deze zomer voor vijftig miljoen euro werd verkocht.

Deze week werd bekend dat TSG Hoffenheim concrete interesse heeft in Sauer. Volgens FR12 bevinden de Duitse club en Feyenoord zich zelfs al in een vergevorderd stadium van de onderhandelingen over een definitieve transfer van de achttienjarige aanvaller. Een overstap lijkt dan ook een serieuze optie, mede omdat Sauer zelf openstaat voor een vertrek uit De Kuip.

Artikel gaat verder onder video

Mocht de transfer doorgaan, dan wacht Sauer in Duitsland direct een flinke uitdaging. De Slowaak moet Bazoumana Touré doen vergeten, die afgelopen seizoen indruk maakte in de Bundesliga. De Ivoriaanse linksbuiten verdiende deze zomer een toptransfer naar Newcastle United, dat liefst vijftig miljoen euro voor hem betaalde.

Sauer maakte in de zomer van 2023 definitief de overstap naar de hoofdmacht van Feyenoord. Sindsdien kwam hij tot 44 officiële wedstrijden, waarin hij zes keer scoorde en evenveel assists gaf. Vorig seizoen groeide hij na het vertrek van Igor Paixão uit tot basisspeler, maar onder Robin van Persie wist hij niet wekelijks te overtuigen.

➡️ Meer nieuws over Feyenoord

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Dévy Rigaux van Feyenoord

Feyenoord wijst bod van minstens 10 miljoen euro af en stelt spelmaker teleur

  • Gisteren, 16:56
  • Gisteren, 16:56
  • 6
FC Twente-speler Ramiz Zerrouki

Feyenoord verkoopt Zerrouki aan FC Twente, transfersom genoemd

  • Gisteren, 16:38
  • Gisteren, 16:38
  • 8
Feyenoord-speler Leo Sauer

Bundesliga-club meldt zich bij Feyenoord met eerste bod voor Sauer

  • Gisteren, 08:24
  • Gisteren, 08:24
  • 1
7 1 reactie
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
1.042 Reacties
1.389 Dagen lid
4.858 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik blijf erbij, het is een goede speler. Ben bang dat feyenoord een aantal jonge spelers weg gaat doen die het juist dit seizoen goed zouden gaan doen onder van bronckhorst. Die speelt heel anders dan van persie. Ueda is een voorbeeld dat dan juist een terugslag kan krijgen

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
1.042 Reacties
1.389 Dagen lid
4.858 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik blijf erbij, het is een goede speler. Ben bang dat feyenoord een aantal jonge spelers weg gaat doen die het juist dit seizoen goed zouden gaan doen onder van bronckhorst. Die speelt heel anders dan van persie. Ueda is een voorbeeld dat dan juist een terugslag kan krijgen

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Leo Sauer

Leo Sauer
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 20 jaar (16 dec. 2005)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
20
3
2024/2025
Feyenoord
0
0
2023/2024
Feyenoord
13
2
2021/2022
Žilina II
5
0

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
4
Cambuur
0
0
0
5
Excelsior
0
0
0
6
Feyenoord
0
0
0
7
Fortuna
0
0
0
8
Go Ahead
0
0
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws