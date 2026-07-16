Leo Sauer moet man van 50 miljoen doen vergeten

Leo Sauer moet bij een vertrek bij Feyenoord grote schoenen vullen. TSG Hoffenheim ziet in de Slowaakse buitenspeler de opvolger van Bazoumana Touré, die deze zomer voor vijftig miljoen euro werd verkocht.
Deze week werd bekend dat TSG Hoffenheim concrete interesse heeft in Sauer. Volgens FR12 bevinden de Duitse club en Feyenoord zich zelfs al in een vergevorderd stadium van de onderhandelingen over een definitieve transfer van de achttienjarige aanvaller. Een overstap lijkt dan ook een serieuze optie, mede omdat Sauer zelf openstaat voor een vertrek uit De Kuip.
Mocht de transfer doorgaan, dan wacht Sauer in Duitsland direct een flinke uitdaging. De Slowaak moet Bazoumana Touré doen vergeten, die afgelopen seizoen indruk maakte in de Bundesliga. De Ivoriaanse linksbuiten verdiende deze zomer een toptransfer naar Newcastle United, dat liefst vijftig miljoen euro voor hem betaalde.
Sauer maakte in de zomer van 2023 definitief de overstap naar de hoofdmacht van Feyenoord. Sindsdien kwam hij tot 44 officiële wedstrijden, waarin hij zes keer scoorde en evenveel assists gaf. Vorig seizoen groeide hij na het vertrek van Igor Paixão uit tot basisspeler, maar onder Robin van Persie wist hij niet wekelijks te overtuigen.
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Ik blijf erbij, het is een goede speler. Ben bang dat feyenoord een aantal jonge spelers weg gaat doen die het juist dit seizoen goed zouden gaan doen onder van bronckhorst. Die speelt heel anders dan van persie. Ueda is een voorbeeld dat dan juist een terugslag kan krijgen
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Ik blijf erbij, het is een goede speler. Ben bang dat feyenoord een aantal jonge spelers weg gaat doen die het juist dit seizoen goed zouden gaan doen onder van bronckhorst. Die speelt heel anders dan van persie. Ueda is een voorbeeld dat dan juist een terugslag kan krijgen