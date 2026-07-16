Niet alleen buiten, maar ook binnen de Engelse selectie klinkt kritiek op Thomas Tuchel na de verloren WK-halve finale tegen Argentinië (1-2). Marc Guehi spreekt zich openlijk uit, terwijl andere internationals volgens Engelse media 'verbijsterd' zijn.

Engeland leek woensdagavond in Atlanta lange tijd op weg naar de finale van het WK. Na 55 minuten bracht Anthony Gordon de ploeg van bondscoach Thomas Tuchel op voorsprong, maar daarna kantelde de wedstrijd volledig. Engeland trok zich steeds verder terug, gaf het initiatief uit handen en Tuchel voerde meerdere defensieve wissels door. Argentinië profiteerde optimaal en sloeg in de slotfase twee keer toe, waardoor de WK-droom van de Engelsen uiteenspatte. Het kwam de bondscoach op veel kritiek te staan.

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Na afloop stak Guehi zijn teleurstelling en kritiek over de tactische keuzes ook niet onder stoelen of banken. "Toen we eenmaal met 1-0 voor stonden, leek het alsof we alleen nog maar probeerden stand te houden. En dat is op dit niveau gewoon niet genoeg. Ik ben er kapot van", zei de centrumverdediger tegenover de BBC.

Guehi vervolgde: "We hadden door moeten gaan. We hadden druk moeten blijven uitoefenen. Het voelde een beetje alsof we hadden gescoord en de mentaliteit was: terugtrekken, verdedigen. Ik weet niet of we daadwerkelijk de beker hadden kunnen pakken. Op dit moment voel ik alleen maar teleurstelling. Dat is alles."

Verbijstering binnen Engelse selectie

De uitspraken van Guehi kunnen worden opgevat als kritiek op de tactische keuzes van Tuchel. De bondscoach koos na de openingstreffer voor een behoudende aanpak, maar die pakte uiteindelijk verkeerd uit. Argentinië nam het initiatief over en draaide de wedstrijd in de slotfase alsnog om.

Het Britse medium The Telegraph schrijft overigens dat er verschillende spelers binnen de selectie van Engeland verbijsterd waren over het wisselbeleid van de eigen bondscoach.