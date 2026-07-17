hoopt dat scheidsrechter Slavko Vincic zondag 'zijn werk doet' in de WK-finale tussen Spanje en Argentinië. De centrale verdediger van de Spanjaarden zegt in een interview met Marca 'enorm verrast' te zijn dat de Argentijnen in hun eerdere wedstrijden op het toernooi weg konden komen met hun agressieve spel en waarschuwt dat de eindstrijd zal ontaarden in 'een chaos' als dat zondag weer gebeurt.

De 32-jarige Laporte, die tegenwoordig (weer) uitkomt voor Athletic Club uit Bilbao, is een vaste waarde in de Spaanse defensie die op dit WK nog maar één (!) tegendoelpunt heeft hoeven incasseren. Daarmee legden de Spanjaarden de basis voor het bereiken van hun tweede WK-finale in de geschiedenis. Daarin is het Argentinië van Lionel Messi de tegenstander. Over de 39-jarige sterspeler van de tegenstander heeft Laporte niets dan lovende woorden over.

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"Messi is een levende legende. We hebben allemaal zijn filmpjes bekeken sinds onze kindertijd. Ik heb vaak tegen hem gespeel. Hij komt altijd bovendrijven op belangrijke momenten, ook voor mij. Hij is een ongelooflijke voetballer. We hebben er allemaal van genoten om hem aan het werk te zien. Maar nu hoop ik dat de wereldbeker niet voor hem is, maar voor ons", zegt Laporte. Een eventuele zege wordt er echter niet 'specialer' van omdat die tot stand komt tégen Messi: "Het maakt me niet uit wie we verslaan, ik wil de beker winnen ongeacht wie de tegenstander is", aldus de verdediger.

Als de krant Laporte vraagt of hij zich zorgen maakt over de agressie, de intensiteit en de vechtersmentaliteit van de Argentijnen, zegt hij: "Ik ben helemaal niet bezorgd over agressie in het voetbal. Als het binnen de regels gebeurt en de scheidsrechter doet zijn werk, dan heb ik er geen problemen mee." Dat laatste is dit WK echter niet altijd het geval geweest, moet Laporte toegeven. "We hebben in de voorbije wedstrijden dingen gezien die ons enorm verrast hebben, bepaalde acties die onbestraft bleven. Vooral bij Argentinië, een team dat fel van zich afbijt. Dat zou niet moeten mogen kunnen in het voetbal, zeker niet op zo'n groot toernooi. Het kan de boel ontregelen en zorgen voor frustratie"

De Sloveense scheidsrechter Vincic zal er zondag in de finale dus bovenop moeten zitten, wil Laporte maar zeggen. "Het is de taak van de scheidsrechter om dit soort dingen in toom te houden, zodat er geen misbruik van wordt gemaakt. Als één of twee spelers dat mogen, dan wordt de wedstrijd chaotisch." Het verschil tussen de Spanjaarden en de Argentijnen is groot, geeft Laporte aan: "Vanaf het begin van dit toernooi zijn wij een redelijk sportief team geweest", vindt de verdediger. "Wij slaan tegenstanders niet zomaar en begaan ook geen roekeloze overtredingen. Ik denk dat we dat in de finale ook niet moeten doen. Maar het zal zeker sterk afhankelijk zijn van de arbitrage", besluit Laporte het onderwerp.