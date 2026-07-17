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FC Utrecht heeft beet: oude bekende keert na vier jaar terug

17 juli 2026, 21:09
Joris van Overeem bij sc Heerenveen
Foto: © Imago
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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FC Utrecht en sc Heerenveen hebben een akkoord bereikt over de transfer van Joris van Overeem, zo melden Voetbal International en De Telegraaf. De 32-jarige middenvelder keert zo naar vier seizoenen weer terug in Stadion Galgenwaard.

De 32-jarige Van Overeem doorliep de jeugdopleiding van AZ en brak na een verhuur aan FC Dordrecht bij de Alkmaarders ook door in het betaald voetbal. In 2018 nam FC Utrecht de middenvelder over, waarna hij vier seizoenen actief was namens de Domstedelingen. In die periode kwam Van Overeem tot 116 wedstrijden namens de club, daarin was hij zesmaal trefzeker en leverde hij zeven keer de assist bij een treffer van een ploeggenoot.

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In de zomer van 2022 vertrok Van Overeem transfervrij uit Utrecht, om bij Maccabi Tel Aviv zijn eerste buitenlandse avontuur aan te gaan. Afgelopen zomer keerde hij, opnieuw transfervrij, bij sc Heerenveen terug in Nederland. Afgelopen seizoen was hij een van de belangrijkste pijlers van trainer Robin Veldman, die de Friezen naar de play-offs om Europees voetbal wist te leiden. Daarin bleek - uitgerekend - FC Utrecht in de halve finales te sterk: 3-2.

'Kom, dat is niet serieus'

In mei doken al geruchten op dat FC Utrecht Van Overeem - die in Heerenveen nog een contract tot medio 2027 heeft - terug zou willen halen. Het steekspel rond de mogelijke transfer noopte Veldman al tot een stekelige opmerking richting de Domstad: "FC Utrecht heeft zich echt met een belachelijk bod gemeld. Onze reservekeeper ging voor meer weg", verwees de trainer naar het vertrek van Nordin Bakker naar FC Nordsjaelland. "Terwijl Joris vorig jaar bij de topvijf van middenvelders in de Eredivisie zat. Kom, dat is niet serieus. Maar ondertussen maken ze die jongen wel de kop gek en wij zitten met een jongen die voor zichzelf al een plan heeft gemaakt", aldus Veldman.

Inmiddels ligt er dus tóch een akkoord tussen Utrecht een Heerenveen, waardoor Van Overeem vrijdagavond al ontbrak in de selectie van de Friezen voor het oefenduel met Club Brugge. VI schrijft dat Heerenveen 'naar verluidt ongeveer een miljoen euro' overhoudt aan het vertrek van de middenvelder. Jeroen Kapteijns van De Telegraaf spreekt op zijn beurt van 'circa 700.000 euro'.

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Joris van Overeem

Joris van Overeem
sc Heerenveen
Team: Heerenveen
Leeftijd: 32 jaar (1 jun. 1994)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Heerenveen
34
2
2024/2025
Maccabi TA
30
2
2023/2024
Maccabi TA
31
0
2022/2023
Maccabi TA
9
0

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
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Groningen
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Heerenveen
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