'Mister Utrecht' Leo van Veen op 80-jarige leeftijd overleden

Leo van Veen is op tachtigjarige leeftijd overleden. De voormalig voetballer en trainer, die onlosmakelijk verbonden is met FC Utrecht, blies in zijn geboortestad Utrecht zijn laatste adem uit. Met het heengaan van de Utrechter verliest het Nederlandse voetbal de man die decennialang door het leven ging als 'Mister FC Utrecht'.

De legendarische oud-voetballer speelde het overgrote deel van zijn actieve loopbaan voor de Domstedelingen. Tussen 1970 en 1982 groeide hij uit tot het absolute boegbeeld van de club. De topscorer maakte in 391 competitiewedstrijden voor FC Utrecht 154 doelpunten, een record dat nog altijd in de boeken staat.

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Naast de lange periode in Stadion Galgenwaard diende de clubman ook andere werkgevers. Na een debuut in het betaald voetbal bij DOS sloot hij zijn spelerscarrière af bij RKC Waalwijk, met tussendoor nog een succesvolle periode bij Ajax, waar hij de landstitel en de beker veroverde. Na het beëindigen van de actieve loopbaan bouwde hij nog een carrière op als hoofdtrainer. Zo leidde hij RKC Waalwijk naar het kampioenschap in de Eerste Divisie en stond de trainer ook aan het roer bij VVV-Venlo, FC Utrecht en Go Ahead Eagles. Bij Ajax fungeerde hij bovendien nog als assistent-trainer onder Co Adriaanse.

FC Utrecht heeft direct na het bekendmaken van het trieste nieuws met grote droefenis gereageerd op het verlies van het grootste clubicoon. De clubleiding omschrijft de overleden Utrechter als een boegbeeld dat de clubkleuren altijd met ongekende passie heeft verdedigd. Hoewel de specifieke details rondom een publieke herdenking nog niet volledig zijn uitgewerkt, opent de eredivisionist een condoleanceregister in Stadion Galgenwaard. Daarnaast is het de verwachting dat er bij de eerstvolgende oefenwedstrijd in de voorbereiding een minuut stilte in acht wordt genomen ter nagedachtenis aan het overleden boegbeeld.