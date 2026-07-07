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Nederlanders walgen van één man bij Argentinië – Egypte: ‘Schande voor het voetbal!’

7 juli 2026, 20:38
Argentinië viert overwinning op Egypte
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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François Letexier is de gebeten hond na de wedstrijd tussen Argentinië en Egypte (3-2). De scheidsrechter van het tumultueus verlopen duel in de achtste finale van het WK ligt zwaar onder vuur na het goedkeuren van de 3-2 van Enzo Fernández.

Egypte leek met een sensationele tussenstand van 0-2 op weg naar de kwartfinale, na doelpunten van Yasser Ibrahim en Mostafa Ziko. Laatstgenoemde zag eerder in het duel nog een treffer afgekeurd worden, nadat er in de aanloop naar zijn goal een overtreding was gemaakt op Lisandro Martínez. Het feest ging later alsnog door toen Ziko opnieuw toesloeg.

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Pas in de 79ste minuut deed Argentinië iets terug via Cristian Romero, waarna Lionel Messi vier minuten later de gelijkmaker binnenschoot. Argentinië slaagde er vervolgens in om de stand nog vóór het laatste fluitsignaal volledig om te draaien, toen Fernández met een rake kopbal voor de winnende treffer zorgde.

Toch is er met name over de 3-2 veel te doen. In aanloop naar de treffer gingen meerdere curieuze momenten vooraf. Zo werd onder meer Mohamed Salah, na duidelijk contact met een Argentijns been, geraakt in het strafschopgebied. Letexier besloot de actie niet als overtreding te beoordelen. Kort daarvoor werd Omar Marmoush onderuitgetrokken door Alexis Mac Allister, maar ook met dat moment deed de Franse arbiter niets.

Dat zorgt voor verbazing in de studio van de NOS. “Hij wordt licht vastgehouden buiten de zestien. De scheids geeft hier geen penalty voor, maar is het wel een overtreding voor een vrije trap? Als je de afgekeurde goal van Egypte ziet, had hij deze ook zeker kunnen geven”, stelt Theo Janssen. “Hij had hem moeten afkeuren.”

Rapper Yes-R heeft eveneens zijn bedenkingen bij de arbitrale beslissing: “Op dat moment denk ik: is de VAR koffie aan het drinken? Hier kan ik me heel boos om maken. Dit is een moment dat nog jarenlang door je hoofd gaat spelen. Ik denk dat een groot deel van de wereld het met ons eens is.”

Nederlandse voetbalfans ontploffen na 3-2

En dat blijkt uit een greep uit de reacties op X, waar voetbalminnend Nederland vol ongeloof reageert op de gang van zaken. “Het is werkelijk niet te geloven dat de VAR überhaupt niet lijkt te kijken naar de twee laatste overtredingen op Egypte in het strafschopgebied. Andersom keuren ze eerder een goal af na een vergelijkbaar lichte overtreding”, stelt een twitteraar.

“De FIFA gaat niks doen. Voor het plaatje wil Infantino dat Argentinië wint. Corrupte maffia-klotebende. Egypte wordt hier gewoon genaaid. Walgelijk”, haalt een ander uit. “Meest corrupte WK ooit. Een schande voor het voetbal”, luidt een andere reactie. Hieronder een bundeling van de woede rondom Argentinië – Egypte.

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Kaozz
94 Reacties
33 Dagen lid
185 Likes
Kaozz
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Ik heb het al een paar keer gezegd. Dit WK is geregisseerd door de FIFA. Messi voetbalt in Amerika, het is zijn laatste WK. Argentinië moet wereldkampioen worden

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kaozz
94 Reacties
33 Dagen lid
185 Likes
Kaozz
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik heb het al een paar keer gezegd. Dit WK is geregisseerd door de FIFA. Messi voetbalt in Amerika, het is zijn laatste WK. Argentinië moet wereldkampioen worden

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Argentinië - Egypte

3 - 2
Vandaag gespeeld om 18:00
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep J
GS
DS
PT
1
Argentinië
3
7
9
2
Oostenrijk
3
0
4
3
Algerije
3
-2
4
4
Jordanië
3
-5
0

Complete Stand

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