Míchel duikt in Johan Cruijff ArenA op met mogelijke nieuwe aanwinst Ajax

De geruchten over een terugkeer van naar Ajax nemen toe. De 36-jarige verdediger werd zaterdagavond samen met Ajax-trainer Míchel gespot in de Johan Cruijff ArenA, waar zij aanwezig waren bij het concert van Bruno Mars. Beelden daarvan circuleren op sociale media.

Volgens een foto die is gedeeld door het Instagram-account OnsAjaxLive zaten Blind en Míchel samen in de Johan Cruijff ArenA tijdens het concert van de Amerikaanse wereldster. Het opvallende bezoek komt koet nadat duidelijk werd dat een terugkeer van Blind naar Ajax steeds dichterbij lijkt.

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Het Algemeen Dagblad meldde zaterdag al dat de transfervrije verdediger gesprekken voert met technisch directeur Jordi Cruijff over een terugkeer. Blind zou zijn spelersloopbaan graag afsluiten bij Ajax en daarna ook zijn eerste stappen als trainer in Amsterdam willen zetten. Hoewel er nog geen definitieve overeenkomst ligt, zou een akkoord volgens ingewijden niet lang meer op zich laten wachten.

Dat Blind nu samen met Míchel in de ArenA verschijnt, maakt de geruchten alleen maar sterker. De Spaanse trainer kent de routinier immers uitstekend. De twee werkten de afgelopen drie seizoenen samen bij Girona, waar Blind een vaste waarde was onder de huidige Ajax-coach.

Ook ESPN meldde zaterdagavond dat Blind op het punt staat terug te keren naar Ajax. De verdediger zou begin volgende week al kunnen aansluiten bij de selectie. De komst van de ervaren linkspoot zou bovendien op voorspraak van Míchel tot stand zijn gekomen. Ajax ziet in Blind niet alleen een veelzijdige verdediger, maar ook een ervaren leider die als verlengstuk van de trainer kan fungeren binnen de spelersgroep.