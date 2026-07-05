'Deens duo ontbrak bij Ajax wegens transferperikelen'

en ontbraken zaterdag in de selectie van Ajax tijdens het officieuze debuut van de nieuwe hoofdtrainer Míchel. Hoewel de Amsterdamse club de absentie van het Deense duo officieel toeschreef aan fysieke klachten na een zware trainingsweek, lijkt een naderend vertrek de werkelijke reden voor hun afwezigheid. Technisch directeur Jordi Cruijff wil de selectie deze zomer flink vernieuwen en moet daarvoor eerst spelers verkopen.

Tijdens de oefenwedstrijd in Ermelo, die met 1-3 werd verloren van het Griekse Panathinaikos, ontbraken naast Dolberg en Gaaei ook Rayane Bounida en Oliver Edvardsen. Clubwatcher Mike Verweij meldde op X dat Gaaei kampt met een voetblessure, maar volgens Het Parool spelen er bij de twee internationals meer factoren mee.

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Van Dolberg is al langer bekend dat hij mag vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA. De spits kende een teleurstellend seizoen waarin hij slechts drie keer scoorde in de Eredivisie en staat in de concrete belangstelling van FC Midtjylland. De Deense club is momenteel in gesprek met zowel Ajax als het kamp van de aanvaller over een transfer. Ook voor Gaaei lijkt een vertrek aanstaande. De rechtsback geniet serieuze interesse uit de Bundesliga, waarbij TSG Hoffenheim eerder al als concrete optie werd genoemd. Ajax zet in op een transfersom van minimaal negen miljoen euro voor de verdediger.

De uitgaande transfers zijn cruciaal voor de plannen van Cruijff, die sinds februari de scepter zwaait over het technische beleid in Amsterdam. De beleidsbepaler was gisteren zelf aanwezig bij het oefenduel in Ermelo en werd daar meermaals bellend gezien met zijn scout en vertrouweling Joel Lara. Cruijff werkt aan een grondige renovatie van de spelersgroep en wil naar verluidt vijftien tot zeventien spelers van de hand doen om de selectie te vernieuwen. Pas als spelers als Dolberg en Gaaei definitief zijn verkocht, ontstaat er financiële ruimte om de selectie van Míchel van nieuwe impulsen te voorzien.