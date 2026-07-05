29 arrestaties bij rellen in Den Haag na overwinning Marokko

De politie in Den Haag heeft 29 personen aangehouden na ongeregeldheden die volgden op de WK-zege van Marokko op Canada. Wat begon als een groot feest rondom de Vaillantlaan en de Hoefkade, mondde uit in een confrontatie waarbij een verkeersregelaar en twee agenten gewond raakten. De politie is ontstemd over het geweld en waarschuwt dat het Openbaar Ministerie zware straffen zal eisen tegen de raddraaiers.

Na de 0-3 overwinning van het Marokkaanse elftal in de achtste finale van het wereldkampioenschap stroomden de straten in Den Haag vol met vierende aanhangers. In eerste instantie verliep de avond gemoedelijk en stonden agenten in goed contact met buurtvaders en jongerenwerkers. Rond 22.20 uur sloeg de sfeer echter om en werden hulpverleners bekogeld met onder meer stenen, glas, eieren, fakkels en zwaar vuurwerk. De burgemeester voelde zich genoodzaakt een noodbevel af te geven, waarna de Mobiele Eenheid en een waterkanon werden ingezet om de orde te herstellen. Kort na middernacht keerde de rust terug en werd de rijbaan van de Vaillantlaan weer vrijgegeven.

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De arrestanten zijn opgepakt voor diverse strafbare feiten, waaronder baldadigheid, belediging en het negeren van bevelen of vorderingen. Vooral het geweld tegen de hulpverleners zit de eenheid hoog. "De twee agenten raakten gewond nadat er zwaar vuurwerk in hun richting werd gegooid. De politie vindt agressie en geweld tegen haar medewerkers of andere hulpverleners onacceptabel", zo laat de politie in een officieel statement weten. "Politiebeambten hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Met wederzijds respect", voegt de organisatie daaraan toe.

Om een duidelijk signaal af te geven, wordt er hard opgetreden tegen de verdachten die agressie hebben getoond. De politie benadrukt dat justitie dergelijke zaken met voorrang behandelt. "Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, tegen medewerkers wordt niet getolereerd. Politie en justitie hanteren hier dezelfde aanpak: aangiftes worden altijd opgenomen, verdachten worden met prioriteit door het Openbaar Ministerie voor de rechter gebracht en geldt als uitgangspunt dat een drie keer zo hoge straf wordt geëist", aldus de verklaring van de handhavers.