haalt na de veelbewogen zestiende finale tussen Portugal en Kroatië stevig uit naar de FIFA. De Zweedse oud-voetballer, tijdens het WK als analist actief bij het Amerikaanse Fox Sports, stelt dat de Kroaten in de slotfase 'bestolen' zijn omdat de wereldvoetbalbond zijn zinnen zou hebben gezet op een achtste finale tussen de Portugezen en buurland Spanje.

Portugal leek het pleit in Toronto te beslechten toen invaller Gonçalo Ramos in de vierde minuut van de blessuretijd de 2-1 op het bord zette. De Kroaten gaven zich echter niet gewonnen en maakten in extremis via Josko Gvardiol weer gelijk, waardoor een verlenging aanstaande leek. Niets bleek echter minder waar: de arbitrage annuleerde de treffer omdat de man die de assist verzorgde, Mario Pasalic, buitenspel zou hebben gestaan. Daardoor konden de Portugezen elkaar even later juichend in de armen vallen, toen de Noorse scheidsrechter Espen Eskås eindelijk het laatste fluitsignaal blies.

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Zlatan is na afloop woedend over de uitkomst: "Dit was een fantastische wedstrijd, die is geruïneerd door de VAR", wordt de oud-speler van onder meer Ajax, AC Milan en FC Barcelona geciteerd door La Gazzetta dello Sport. "Ik zie niets afwijkends aan de 2-2. De VAR heeft 'm afgekeurd, maar voor mij is dit diefstal. Of de sensor in de bal deed het niet, of er ging iets mis, want Renato Veiga raakte de bal nog waardoor er geen sprake was van buitenspel."

"Hoe kan dit buitenspel zijn?", vraagt Zlatan zich hardop af terwijl de beelden herhaald worden. "Een tegenstander raakt hem aan en ineens staat de speler van Kroatië buitenspel? Absurd! De Kroaten hebben met hart en ziel gestreden, maar een droommoment op dit WK is hen ontnomen. Om een doelpunt af te keuren moet de beslissing volkomen helder zijn, maar dat was hier totaal niet het geval. Dit was pure diefstal", fulmineert de Zweed, die insinueert dat er sprake is van kwade opzet. "Voor mij is het duidelijk dat ze wilden dat Cristiano Ronaldo en Portugal de achtste finales zouden halen om tegen Spanje te spelen", besluit Zlatan.