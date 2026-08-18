Live voetbal

'Drie clubs in de race voor Geertruida, die knoop snel doorhakt'

18 augustus 2026, 13:10
Lutsharel Geertruida
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
Maak ons je Google-favoriet

Lutsharel Geertruida gaat op korte termijn de knoop doorhakken over zijn sportieve toekomst. Fabrizio Romano meldt op X dat PSV een akkoord met RB Leizpig nadert over een huurdeal voor de 26-jarige verdediger, maar het Duitse Sky weet dat nóg twee clubs mogen hopen op zijn komst: Ajax én Real Sociedad.

Leipzig verhuurde Geertruida afgelopen seizoen aan Premier League-club Sunderland, waar hij een prima indruk maakte. Afgelopen zomer maakte de oud-Feyenoorder deel uit van de WK-selectie van het Nederlands elftal. Op het eindtoernooi kwam Geertruida echter geen minuut in actie voor Oranje.

Artikel gaat verder onder video

De afgelopen weken werd volop gespeculeerd over de toekomst van Geertruida, die in verband is gebracht met zowel Feyenoord als PSV én Ajax. Daarbij zou PSV al geruime tijd persoonlijk rond zijn met Geertruida. Fabrizio Romano schrijft dinsdag op X dat de Eindhovenaren een akkoord met Leipzig naderen over een (initiële) huurovereenkomst. Daarnaast zouden behalve Ajax ook Real Sociedad en Everton zich voor Geertruida gemeld hebben bij zijn Duitse werkgever. "De speler neemt in de komende 24 uur de definitieve beslissing", aldus Romano.

Verslaggever Philipp Hinze van Sky schrijft op zijn beurt dat PSV op dit moment de beste papieren voor de komst van Geertruida lijkt te hebben, maar onderstreept dat er nog geen definitief besluit genomen is. "Real Sociedad is nog steeds in de race, net als Ajax", aldus de journalist. Welke club het ook wordt; in ieder geval zal het gaan om een huurdeal met optie tot koop, waarbij de hurende club 100 procent van het salaris van Geertruida voor zijn rekening zal nemen.

➡️ Meer nieuws over Lutsharel Geertruida

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Steven Berghuis

Ongemakkelijk interview van Steven Berghuis gaat rond na Ajax - Heerenveen

  • Gisteren, 13:23
  • Gisteren, 13:23
  • 13
Mika Godts

Ajax verkoopt Mika Godts aan Paris Saint-Germain, transfersom is bekend

  • vr 14 augustus, 13:20
  • 14 aug. 13:20
  • 19
Jordi Cruijff met op de achtergrond het Ajax-stadion, de Johan Cruijff ArenA

'Ajax wil PSV aftroeven met komst Lutsharel Geertruida'

  • wo 12 augustus, 19:30
  • 12 aug. 19:30
  • 13
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Lutsharel Geertruida

Lutsharel Geertruida
RB Leipzig
Team: Leipzig
Leeftijd: 26 jaar (18 jul. 2000)
Positie: V (R, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026
Sunderland
0
0
2025/2026
Leipzig
0
0
2025/2026
Sunderland
0
0
2025/2026
Sunderland
28
0

Meer info

Stand Bundesliga 2026/2027

Bundesliga
GS
DS
PT
1
Augsburg
0
0
0
2
Bayer 04
0
0
0
3
FC Bayern
0
0
0
4
Dortmund
0
0
0
5
M'gladbach
0
0
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws