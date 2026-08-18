gaat op korte termijn de knoop doorhakken over zijn sportieve toekomst. Fabrizio Romano meldt op X dat PSV een akkoord met RB Leizpig nadert over een huurdeal voor de 26-jarige verdediger, maar het Duitse Sky weet dat nóg twee clubs mogen hopen op zijn komst: Ajax én Real Sociedad.

Leipzig verhuurde Geertruida afgelopen seizoen aan Premier League-club Sunderland, waar hij een prima indruk maakte. Afgelopen zomer maakte de oud-Feyenoorder deel uit van de WK-selectie van het Nederlands elftal. Op het eindtoernooi kwam Geertruida echter geen minuut in actie voor Oranje.

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De afgelopen weken werd volop gespeculeerd over de toekomst van Geertruida, die in verband is gebracht met zowel Feyenoord als PSV én Ajax. Daarbij zou PSV al geruime tijd persoonlijk rond zijn met Geertruida. Fabrizio Romano schrijft dinsdag op X dat de Eindhovenaren een akkoord met Leipzig naderen over een (initiële) huurovereenkomst. Daarnaast zouden behalve Ajax ook Real Sociedad en Everton zich voor Geertruida gemeld hebben bij zijn Duitse werkgever. "De speler neemt in de komende 24 uur de definitieve beslissing", aldus Romano.

Verslaggever Philipp Hinze van Sky schrijft op zijn beurt dat PSV op dit moment de beste papieren voor de komst van Geertruida lijkt te hebben, maar onderstreept dat er nog geen definitief besluit genomen is. "Real Sociedad is nog steeds in de race, net als Ajax", aldus de journalist. Welke club het ook wordt; in ieder geval zal het gaan om een huurdeal met optie tot koop, waarbij de hurende club 100 procent van het salaris van Geertruida voor zijn rekening zal nemen.