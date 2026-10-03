Michiel Kramer heeft met de verschijning van zijn officiële biografie voor flink wat reuring gezorgd. De voormalig spits van onder meer Feyenoord en ADO Den Haag haalt daarin hard uit naar Ajax en diverse boegbeelden van de club uit de hoofdstad. Daarbij stelt de spits dat hij een diepgewortelde allergie heeft voor wat hij omschrijft als 'verheven koppen'.

De oud-spits zette in mei van dit jaar een punt achter zijn actieve loopbaan als speler en is tegenwoordig assistent-trainer bij RKC Waalwijk. Toch steekt Kramer zijn afkeer richting de recordkampioen allerminst onder stoelen of banken. In gesprek met het Algemeen Dagblad legt Kramer uit hoe diep dat gevoel zit als hij terugblikt op zijn jaren op de Nederlandse velden.

Kramer hekelt 'verheven Ajax-hoofden'

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Michiel Kramer richt zijn pijlen in het boekwerk op enkele bekende namen uit de recente clubhistorie van Ajax. Vooral Frank de Boer en Davy Klaassen moeten het ontgelden als Kramer terugkijkt op de beladen duels die hij uitvocht in de VriendenLoterij Eredivisie.

"Frank de Boer, Davy Klaassen. Van die typisch verheven Ajax-hoofden. Waar ik lagen allergie van krijg", zo stelt Kramer duidelijk. De voormalig aanvaller geeft daarbij aan dat de spanning voor wedstrijden tegen Ajax altijd voor een oververhitte gemoedstoestand zorgde. "Of ik Ajax haat? Haat is dom en zinloos. Maar het is bijna onbedwingbaar. Laat ik het zo zeggen: voor wedstrijden tegen Ajax dacht ik bij voorbaat al: een gele kaart zit erin."

Harde botsingen met Jasper Cillessen

Michiel Kramer bewaart veruit zijn slechtste herinneringen aan Jasper Cillessen, die destijds eerste doelman was in Amsterdam. Tussen de sluitpost en Kramer botste het geregeld op het veld, en die irritaties over het gedrag van Cillessen zijn jaren na dato nog altijd aanwezig.

In zijn biografie neemt Kramer dan ook geen blad voor de mond als het gaat over de sluitpost. "Jasper Cillessen, daar word ik niet passief-agressief van, maar sneller actief-agressief. Klagen als een mietje, maar dan doen alsof je een heel grote meneer bent... Een superkneus."

Michiel Kramer laat weten dat de frustratie rondom de keeper breed werd gedragen binnen het team van ADO Den Haag. Samen met ploeggenoten als Tommie Beugelsdijk en Vito Wormgoor heerste er voor de duels tegen de doelman een duidelijke stemming.

"In de kleedkamer van ADO leefde het bij Tommie Beugelsdijk, Vito Wormgoor, bij mij en eigenlijk bij iedereen: 'O, die Jasper Cillessen, als ik er eentje per ongeluk mag raken, laat het dan Cillessen zijn'", aldus Kramer, die aangeeft zijn biografie alleen in Rotterdam te signeren en Amsterdam bewust links laat liggen: "Nee, niet in Amsterdam. Dat hoeft ook niet."