Huntelaar haalde miljoenenklapper naar Ajax: voor 112 keer zoveel verkocht

Klaas-Jan Huntelaar kijkt met veel voldoening terug op zijn aandeel in de komst van naar Ajax. De voormalig technisch manager was betrokken bij de komst van Godts begin 2023: voor slechts vier ton kwam de Belg over van KRC Genk. Inmiddels heeft Ajax Godts voor minstens 45 miljoen euro verkocht aan Paris Saint-Germain.

De inmiddels 43-jarige Huntelaar maakte tussen maart 2022 en oktober 2023 deel uit van het technisch management van Ajax. In de Ajax-podcast Pak Schaal vertelt Huntelaar dat hij vooral veel plezier haalde uit het aantrekken en ontwikkelen van jonge spelers.

Huntelaar geniet van ontwikkeling Godts

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Godts werd in januari 2023 voor een bescheiden transfersom overgenomen van KRC Genk. Achteraf bleek het een bijzonder lucratieve zet. “Dat vond ik echt leuk, zo’n jongen halen. Wij haalden hem toen voor vier ton op en uiteindelijk krijg je er een miljoenenbedrag voor, dat is kicken.”

Voor Huntelaar zat de voldoening echter niet alleen in de financiële winst. Hij zag in Godts vooral een voorbeeld van de route die jonge talenten binnen Ajax zouden moeten afleggen. “Via Jong Ajax zo die stappen maken en uiteindelijk integreren in het eerste. Zo had ik het voor ogen met veel meer spelers."

"In die leeftijdscategorie kun je heel veel jongens naar de club toe halen, ervoor zorgen dat ze dat traject ingaan en uiteindelijk succesvol worden", zegt Huntelaar. Godts groeide uiteindelijk uit tot een vaste waarde bij Ajax. In totaal kwam hij tot 115 officiële wedstrijden voor de Amsterdamse club, waarin hij 26 keer scoorde en 28 assists afleverde.

Ook na zijn vertrek bij Ajax bleef Huntelaar contact houden met de Belgische aanvaller. “Hij heeft fantastisch gepresteerd. Ik heb af en toe nog weleens contact met hem.”