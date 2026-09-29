Van der Vaart ziet Ajax stappen zetten onder Cruijff: 'PSV nog net iets verder'

Rafael van der Vaart ziet in de podcast Phrasenmäher van BILD dat Ajax onder leiding van technisch directeur Jordi Cruijff de weg omhoog heeft ingezet, maar schat aartsrivaal PSV momenteel nog altijd hoger in.

De Amsterdammers beleefden afgelopen zomer een gigantische renovatie op de transfermarkt. Cruijff haalde tijdens zijn debuutperiode als technisch directeur maar liefst twaalf nieuwe spelers naar de hoofdstad voor de hoofdmacht. Daardoor heeft trainer Míchel Sánchez aanzienlijk meer routine tot zijn beschikking en kan hij voortborduren op een stabielere basis.

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"Aan het einde van de dag heb je kwaliteit nodig, maar die kwaliteit komt vanzelf weer", aldus Van der Vaart. De voormalig speler van Ajax is positief over het werk van Cruijff. "Ik vind dat Cruijff het heel goed doet. We hebben een aantal goede spelers met ervaring gehaald. De basis staat nu en is stabiel, maar PSV is nog net iets beter."

Dat PSV momenteel verder is, vindt de oud-international geen reden om te twijfelen aan de nieuwe koers van Ajax. Hij vraagt om geduld met Cruijff en trainer Míchel Sánchez, die samen aan hun eerste seizoen in deze samenstelling bezig zijn. "Het komt echt wel weer goed. Dit is zijn eerste jaar als directeur en we hebben een aantal goede spelers gehaald", stelt Van der Vaart. Als voorbeeld noemt hij Marc-André ter Stegen, die volgens hem uitstekend bij Ajax past. "Het is een geweldige keeper en hij past perfect bij Ajax."

Ajax en PSV stonden eerder dit seizoen al tegenover elkaar in de Johan Cruijff ArenA. De Amsterdammers kregen meerdere mogelijkheden, maar zagen de Eindhovenaren uiteindelijk met een 1-3 overwinning vertrekken.

Na zeven speelronden staat Ajax vijfde in de Eredivisie, met twee punten achterstand op PSV. Van der Vaart ziet ondanks dat verschil voldoende aanknopingspunten voor de Amsterdammers om de komende maanden verder te groeien.