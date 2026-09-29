Ceferin haalt opnieuw uit naar Infantino: 'Hij is een keizer zonder kleren'

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin haalt opnieuw keihard uit naar FIFA-preses Gianni Infantino. Tijdens een bijeenkomst van de European Football Clubs (EFC) in Kopenhagen veegde de bestuurder de recente handreikingen van de wereldvoetbalbond resoluut van tafel.

Ceferin maakte daarbij de vergelijking met het bekende sprookje De nieuwe kleren van de keizer van Hans Christian Andersen om duidelijk te maken dat Infantino de problemen in het mondiale voetbal probeert te verhullen.

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"We kennen allemaal het verhaal. Een keizer wordt wijsgemaakt dat hij schitterende kleding draagt, terwijl alleen dwazen zouden beweren dat ze die kleding niet kunnen zien. Zijn hele hofhouding speelt het spel mee, totdat een kind zegt wat iedereen eigenlijk al weet: de keizer is naakt", zo sprak Ceferin duidelijke taal.

Daarmee reageert de UEFA-voorman op pogingen vanuit Zürich om de rust te laten wederkeren. Dat gebeurde nadat een plan rond commerciële WK-rechten voor private investeerders onder grote druk werd ingetrokken en Infantino een onafhankelijk onderzoek aankondigde. Ook het voorstel om te kijken of de financiële reserves van de FIFA kunnen worden aangesproken voor de 211 aangesloten bonden, kan Ceferin niet bekoren.

Tijdens zijn toespraak haalde de sportbestuurder eveneens uit naar de FIFA Peace Prize, die Infantino toekende aan de Amerikaanse president Donald Trump: "Deze man heeft een prijs ingesteld voor een politicus. Kort daarna belde die politicus hem op, waarna de regels rond een rode kaart ineens niet meer hetzelfde waren." Voor Ceferin is de maat dan ook volkomen vol. "Hoe vaak moet dit gebeuren voordat de wereld zegt: nu is het genoeg? Nou, mijn vrienden, volgens mij is het moment gekomen om te zeggen: genoeg."

Infantino liet het overleg in Denemarken overigens schieten, ondanks een officiële uitnodiging van de Europese clubs. In plaats van inhoudelijk in te gaan op de speech, beschuldigde de wereldvoetbalbond de UEFA er eerder op de dag juist van een "desinformatiecampagne" te voeren met "talrijke onjuiste of misleidende beweringen over FIFA en Infantino"



Daarnaast stapt de FIFA naar een Amerikaanse rechtbank om te voorkomen dat de UEFA documenten over de veelbesproken WK-investeerdersdeal kan inzien. Hoewel de UEFA het eerdere dreigement om FIFA-toernooien te boycotten voorlopig in de ijskast heeft gezet na het schrappen van de plannen, is de diepe vertrouwensbreuk tussen beide partijen nog altijd een feit.