Oussama Targhalline schittert bij Marokko met bijna foutloze basisplaats

Oussama Targhalline heeft zich dinsdagmiddag van zijn beste kant laten zien bij de nationale ploeg van Marokko. De Feyenoorder mocht in het kwalificatieduel met Lesotho voor het eerst deze periode vanaf het begin meedoen, maakte de negentig minuten vol en zag zijn elftal met 0-2 winnen.

De middenvelder moest na zijn terugkeer bij de nationale ploeg even wachten op zijn kans.Tijdens de eerdere wedstrijd tegen Gabon bleef de 24-jarige middenvelder nog de hele wedstrijd op de reservebank zitten, maar tegen Lesotho mocht hij het vanaf de aftrap laten zien.

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Dat vertrouwen betaalde de Marokkaan direct uit met uitstekende statistieken aan de bal.Hij gaf tijdens het duel 136 passes, waarvan er 135 aankwamen bij een ploeggenoot. Dat leverde hem een passnauwkeurigheid op van 99 procent. De controleur trok het spel op het middenveld naar zich toe en had met 145 balcontacten de meeste van iedereen op het veld.Ook verstuurde Targhalline achttien progressieve passes en kwamen vier van zijn vijf lange ballen aan bij een medespeler.

Ook zonder bal liet de middenvelder van Feyenoord zich gelden.Targhalline kwam tot vijf verdedigende acties, veroverde vier keer de bal en won vier van zijn zes duels, wat hem een 8,0 als beoordeling opleverde. Door de 0-2 overwinning beleefde Marokko een eenvoudige middag.Voor Targhalline betekende de wedstrijd een bijzonder geslaagde terugkeer in de basiself van zijn land.