Mauro Júnior heeft dinsdagavond een uitstekende indruk achtergelaten bij zijn basisdebuut voor Brazilië. De linksback stond aan de aftrap tegen Australië en hielp zijn land met een sterk optreden aan een 2-4 overwinning. Pas in de absolute slotfase werd hij naar de kant gehaald.

De 26-jarige speler van PSV maakte vorige week tegen dezelfde tegenstander al zijn officiële debuut voor de nationale ploeg.Destijds viel de vleugelverdediger in tijdens het 1-1 gelijkspel, maar in de tweede ontmoeting tussen beide landen kreeg hij het vertrouwen vanaf de aftrap.

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Die kans greep Mauro Júnior met beide handen aan.De speler stond 88 minuten op het veld en liet vooral defensief uitstekende statistieken noteren.Hij won met negen stuks de meeste duels van alle spelers op het veld en kwam daarnaast tot vijf tackles, twee intercepties en zes opruimacties.In al die vier categorieën behoorde hij tot de absolute uitblinker.

De verdediger hoefde daardoor pas vlak voor het eindsignaal plaats te maken. Bij een 2-4 stand werd hij afgelost, waardoor hij vrijwel de gehele wedstrijd binnen de lijnen stond. Zijn optreden zal bondscoach Carlo Ancelotti dan ook veel vertrouwen geven richting de komende interlands.