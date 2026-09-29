Live voetbal 3

Mauro Júnior maakt grote indruk bij basisdebuut voor Brazilië

29 september 2026, 17:14
Mauro Júnior maakt grote indruk bij basisdebuut voor Brazilië
1 reactie
Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Maak ons je Google-favoriet

Mauro Júnior heeft dinsdagavond een uitstekende indruk achtergelaten bij zijn basisdebuut voor Brazilië. De linksback stond aan de aftrap tegen Australië en hielp zijn land met een sterk optreden aan een 2-4 overwinning. Pas in de absolute slotfase werd hij naar de kant gehaald.

De 26-jarige speler van PSV maakte vorige week tegen dezelfde tegenstander al zijn officiële debuut voor de nationale ploeg.Destijds viel de vleugelverdediger in tijdens het 1-1 gelijkspel, maar in de tweede ontmoeting tussen beide landen kreeg hij het vertrouwen vanaf de aftrap.

Artikel gaat verder onder video

Die kans greep Mauro Júnior met beide handen aan.De speler stond 88 minuten op het veld en liet vooral defensief uitstekende statistieken noteren.Hij won met negen stuks de meeste duels van alle spelers op het veld en kwam daarnaast tot vijf tackles, twee intercepties en zes opruimacties.In al die vier categorieën behoorde hij tot de absolute uitblinker.

De verdediger hoefde daardoor pas vlak voor het eindsignaal plaats te maken. Bij een 2-4 stand werd hij afgelost, waardoor hij vrijwel de gehele wedstrijd binnen de lijnen stond. Zijn optreden zal bondscoach Carlo Ancelotti dan ook veel vertrouwen geven richting de komende interlands.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Wout Weghorst FC Twente PSV

Speler van FC Twente in verband gebracht met toptransfer naar PSV, Ajax of Feyenoord

  • za 26 september, 14:13
  • 26 sep. 14:13
  • 3
Pol van Boekel ajapsv

Dochters (15 en 18) van Pol van Boekel aangesproken na Ajax - PSV

  • zo 20 september, 23:11
  • 20 sep. 23:11
  • 6
Wout Weghorst FC Twente PSV

Wout Weghorst en FC Twente zetten PSV spectaculair te kijk

  • zo 20 september, 16:27
  • 20 sep. 16:27
  • 9
1 reactie
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

PSV bril!
385 Reacties
607 Dagen lid
857 Likes
PSV bril!
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Goed bezig harde werker!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

PSV bril!
385 Reacties
607 Dagen lid
857 Likes
PSV bril!
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Goed bezig harde werker!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Mauro Júnior

Mauro Júnior
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 27 jaar (6 mei 1999)
Positie: V (L), M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
PSV
7
1
2025/2026
PSV
26
1
2024/2025
PSV
25
0
2023/2024
PSV
16
1

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws