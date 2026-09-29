Succestrainer Cesc Fabregas kan dankzij bijzondere clausule voor spotprijs weg bij Como

Cesc Fàbregas heeft een opmerkelijke ontsnappingsclausule in zijn contract bij Como laten opnemen, met dat nieuws komt Sport dinsdag naar buiten. De Spanjaard ligt bij de Italiaanse club nog vast tot medio 2028, maar kan voor een relatief laag en vrijwel symbolisch bedrag vertrekken als FC Barcelona, Arsenal of Chelsea aanklopt.

Met de afspraak houdt de oud-middenvelder de deur open voor clubs waar hij al een verleden heeft. Fàbregas speelde tussen 2011 en 2014 in het eerste elftal van FC Barcelona, nadat hij er eerder de jeugdopleiding doorliep. In Engeland kwam hij vervolgens jarenlang uit voor Arsenal en Chelsea. Afgelopen zomer kon de trainer overigens al op de nodige belangstelling rekenen in Italië. "Afgelopen zomer werd hij al benaderd door meerdere Italiaanse topclubs, maar de Spanjaard zag een overstap binnen Italië niet zitten."

Artikel gaat verder onder video

Cesc Fàbregas houdt de regie over zijn trainersloopbaan zo stevig in eigen hand. "Het gaat om FC Barcelona, Arsenal en Chelsea, zo meldt de krant op basis van informatie van de Italiaanse transferjournalist Gianluca Di Marzio." De gedachte achter de clausule is helder: "Toch wilde Fàbregas zichzelf de mogelijkheid geven om in de toekomst een bijzondere stap te maken."

"Volgens de berichtgeving zou het bedrag in de clausule zelfs vrijwel symbolisch zijn, waardoor Fàbregas relatief eenvoudig kan vertrekken als hij een aanbod van een van de drie clubs krijgt." Waar clubs voor succestrainers tegenwoordig flinke transfersommen moeten neertellen, geldt dat voor Fàbregas bij zijn oude werkgevers dus niet. "De drie clubs die in zijn clausule zijn opgenomen hebben allemaal een bijzondere betekenis voor Fàbregas."

Hansi Flick zit bij FC Barcelona voorlopig echter muurvast in het zadel, waardoor de Spaanse koploper niet direct om een nieuwe trainer verlegen zit. De Duitser verlengde zijn contract tot medio 2028 en staat eerste in La Liga na zeven zeges op rij. In de Champions League schoot Barça eveneens uit de startblokken met een 5-1 overwinning op Feyenoord. Cesc Fàbregas geldt in Camp Nou wel als een serieuze optie voor de lange termijn, maar van een overstap op korte termijn is dan ook geen sprake.

Mikel Arteta heeft de zaken bij Arsenal eveneens prima op de rit. De Londenaren bezetten de tweede plek in de Premier League met twaalf punten uit vijf duels en begonnen hun campagne in de Champions League met een 0-1 zege bij Napoli. Bij Chelsea is het een stuk onrustiger: die club staat onder leiding van Xabi Alonso tiende met zeven punten.

Fàbregas is naast hoofdcoach ook mede-eigenaar van Como en beleeft een waar sprookje in Noord-Italië. Hij bracht de ploeg vanuit de Serie B rechtstreeks naar het hoogste niveau en werd begin september zelfs verkozen tot Serie A Trainer van het Jaar voor het seizoen 2025/26. "Voorlopig ligt zijn focus echter op Como", klinkt het over zijn huidige insteek, en ook dit seizoen gooit hij hoge ogen. Como pakte onder leiding van Fàbregas tien punten in de eerste vijf competitiewedstrijden. Ook op het Europese podium liet de club zich meteen gelden. In eigen huis schreef Como historie door bij het debuut in de Champions League met 4-1 te winnen van RB Leipzig.