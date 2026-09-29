Wilfred Genee verschaft duidelijkheid over vertrek bij Talpa

Wilfred Genee verschaft in gesprek met Radio 10 duidelijkheid over zijn toekomst bij Talpa. De 59-jarige presentator staat volgens zijn Vandaag Inside-collega Johan Derksen open voor een overstap naar RTL, maar zegt zelf geen directe aanleiding te zien om te vertrekken bij zijn huidige werkgever.

In 2027 loopt het contract van het VI-trio Genee, Derksen en René van der Gijp bij Talpa af. Derksen vertelde in juli van dit jaar dat hij de talkshow sowieso niet wil voortzetten bij een andere werkgever dan Talpa. "Ik heb aan John de Mol laten weten dat als ik fit en fruitig blijf, ik bij Talpa zal blijven. Onderhandelingen over geld zie ik helemaal niet zitten. Ik ben tevreden met mijn vergoeding", sprak De Snor destijds.

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Derksen vertelde daarna dat Genee en Van der Gijp eventueel wél oren zouden hebben naar een terugkeer bij RTL, waar het trio eerder jaren te zien is geweest op RTL7. "Ik ga niet meer, vlak voordat ik ermee stop, overstappen naar een andere zender. Maar ik heb het volste begrip als Wilfred en René dat wel doen. Bij Videoland hebben zij veel meer mogelijkheden dan bij SBS6", aldus Derksen.

Van Genee is al jaren bekend dat hij naast Vandaag Inside graag meer verdiepende (interview-)programma's wil maken. Bij Talpa heeft hij daar echter lange tijd weinig tot geen mogelijkheden toe gekregen. Afgelopen zomer kreeg hij echter de kans om met Mi Dushi: wat is dan liefde? wat meer de diepte in te gaan. In dat programma, opgenomen op Curaçao, ging hij het gesprek aan met een aantal bekende koppels.

Genee presenteert vanaf 1 november Vier Linkerhanden

Bovendien is Genee vanaf 1 november in een nieuwe Talpa-show zien: Vier Linkerhanden. Daarin gaat de presentator met een aantal bekende Nederlanders klussen in hun eigen woning. In het programma komen bekende Vandaag Inside-gezichten als Noa Vahle, Tina Nijkamp en Bas Nijhuis voorbij, maar ook politicus Jesse Klaver en schrijfster Heleen van Royen maken hun opwachting.

'Volgens mij zit ik wel goed'

In gesprek met Radio 10-dj Gijs Staverman gaat Genee in op zijn toekomst. "Je blijft hier wel toch, bij Talpa?" wil Staverman weten. "Nee, ik zou niet direct een aanleiding vinden om weg te gaan", zegt de presentator. "VI loopt lekker en de andere dingen lopen ook lekker. Ik doe ook nog zoveel andere dingen ernaast, ik zit volgens mij wel goed", aldus Genee.

Staverman vraagt vervolgens door naar de toekomst van Vandaag Inside. "Dat blijf je voorlopig nog wel maken, toch? Ik vind het echt een van de leukste programma's en kan bijna niet wachten tot het vanavond weer begint", aldus de dj. "Dat heb ik eigenlijk zelf ook nog steeds wel", reageert Genee. "Vanavond moeten we natuurlijk de zaak-Estavana nog bespreken, natuurlijk."

VIDEO | Radio 10 - Wilfred Genee geeft duidelijkheid over toekomst bij Talpa