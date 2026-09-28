Estavana Polman doet boekje open over VI-exit: ‘Daar wil ik niet aan meedoen’

Estavana Polman keert definitief niet terug als vaste tafelgast bij Vandaag Inside. Dat nieuws kwam zondag al naar buiten, maar de voormalig handbalster heeft nu zelf uitgelegd waarom de samenwerking na één optreden werd beëindigd. Volgens Polman pakte haar rol anders uit dan vooraf was afgesproken.

‘Ik ben te veel de inhoudelijke hoek in gedrukt en dat was zo niet vooraf op die manier besproken. Daar wil ik niet aan meedoen’, vertelt Polman aan RTL Boulevard. "Ik heb zelf steeds aangegeven dat ik zoekende ben of het daadwerkelijk bij mij past. Er is geëvalueerd en daar kwam uit dat het goed is zo"

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Polman verscheen na haar aankondiging over haar zwangerschap eind augustus niet meer in het programma. In september bleef ze afwezig, waarna bekend werd dat de samenwerking was beëindigd.

Johan Derksen liet zich eerder kritisch uit over de inhoud die Polman volgens hem kon bijdragen. Tegenover De Telegraaf stelde hij dat ze volgens hem vooral iets te vertellen had over haar leven met Rafael van der Vaart en haar handbalcarrière.

Van een ruzie tussen Polman en de gezichten van het programma lijkt geen sprake. "Ik hou van die mannen, zij zijn geweldig en het is goed zo", maakt ze duidelijk.

Toch is de deur naar de studio niet volledig gesloten. Eindredacteur Robbie Boerman sluit namelijk niet uit dat Polman in de toekomst nog eens als gast aan de bar verschijnt.