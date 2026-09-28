Cody Gakpo verlaat het Nederlands elftal, zo maakt de KNVB maandagmiddag bekend. De aanvaller raakte geblesseerd in de wedstrijd tegen Servië (1-2) en keert terug naar Liverpool. Xavi Hernández roept geen vervanger op voor het restant van de interlandperiode.
Voor Gakpo zat de wedstrijd tegen Servië er al vroeg op. De aanvaller moest de strijd staken na een harde charge van Saša Lukic. De man van de gelijkmaker tegen Duitsland werd vervangen door Ruben van Bommel.
De KNVB communiceert maandagmiddag dat de vleugelaanvaller niet meer in actie komt tijdens de interlandperiode. Hij is niet inzetbaar en keert met een blessure terug naar Liverpool. Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad weet dat de ex-PSV'er er 'enkele weken uitligt'. Dat heeft een onderzoek in Eindhoven uitgewezen.
Oranje speelt donderdag in Thessaloniki tegen Griekenland en sluit de interlandperiode zondag 4 oktober af met een thuiswedstrijd tegen Servië in het Philips Stadion in Eindhoven.
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.