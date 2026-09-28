verlaat het Nederlands elftal, zo maakt de KNVB maandagmiddag bekend. De aanvaller raakte geblesseerd in de wedstrijd tegen Servië (1-2) en keert terug naar Liverpool. Xavi Hernández roept geen vervanger op voor het restant van de interlandperiode.

Voor Gakpo zat de wedstrijd tegen Servië er al vroeg op. De aanvaller moest de strijd staken na een harde charge van Saša Lukic. De man van de gelijkmaker tegen Duitsland werd vervangen door Ruben van Bommel.

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De KNVB communiceert maandagmiddag dat de vleugelaanvaller niet meer in actie komt tijdens de interlandperiode. Hij is niet inzetbaar en keert met een blessure terug naar Liverpool. Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad weet dat de ex-PSV'er er 'enkele weken uitligt'. Dat heeft een onderzoek in Eindhoven uitgewezen.

Oranje speelt donderdag in Thessaloniki tegen Griekenland en sluit de interlandperiode zondag 4 oktober af met een thuiswedstrijd tegen Servië in het Philips Stadion in Eindhoven.