Spaanse media verbazen zich over Xavi na eerste duels als bondscoach van Oranje

Xavi heeft met zijn eerste wedstrijden als bondscoach van het Nederlands elftal indruk gemaakt in Spanje. Een journalist van Mundo Deportivo is onder de indruk van de manier waarop de ideeën van de voormalig FC Barcelona-trainer al zichtbaar zijn bij Oranje.

Nederland won zondagavond met 1-2 van Servië en volgens Mundo Deportivo was de overwinning verdiend. ‘Servië is niet op zijn best, maar deze zege van het Nederland van Xavi is nog steeds een noemenswaardige prestatie’, schrijft de Spaanse journalist.

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Vooral het initiatief dat Oranje in Belgrado nam, valt op. ‘Het Nederlands elftal moest van begin tot einde het initiatief nemen’, klinkt het. Volgens Mundo Deportivo probeerden de Serviërs vooral de Nederlandse aanvallen af te stoppen, waardoor Oranje veelvuldig de bal had.

Ook de manier waarop Nederland aanvalt wordt positief besproken. ‘Je voelde de wil om het strafschopgebied van de tegenstander aan te vallen’, schrijft de journalist. Daarbij wordt gewezen op het gebruik van de flanken, een belangrijk onderdeel van Xavi's speelwijze.

Crysencio Summerville krijgt daarbij een opvallende vermelding. De buitenspeler zou uitstekend passen bij de ideeën van de bondscoach. ‘Hij is een coach die gek is op buitenspelers. Crysencio Summerville is een speler die perfect in zijn plannen past. Hij lijkt wel ontworpen voor Xavi’, schrijft Mundo Deportivo.

Ook de eerste balans van Xavi als bondscoach valt positief uit. Volgens de Spaanse krant heeft hij de verwachtingen in zijn eerste periode bij Oranje overtroffen. ‘Hij overtreft de verwachtingen bij zijn eerste stappen als bondscoach’, concludeert de journalist.

Daarmee wordt ook nog verwezen naar de zoektocht van de KNVB naar een nieuwe bondscoach. Xavi was volgens Mundo Deportivo aanvankelijk de derde keuze, nadat Pep Guardiola en Arne Slot niet beschikbaar waren. ‘De afwijzingen door Guardiola en Slot zouden weleens een heel mooi gevolg kunnen hebben voor Nederland’, luidt de opvallende conclusie.