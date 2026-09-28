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Ajax komt met opvallende post en wordt massaal uitgelachen: 'Schaamteloos!'

28 september 2026, 12:48   Bijgewerkt: 13:18
Ajax - Excelsior
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
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Het contentteam van Ajax heeft voor verbazing gezorgd op sociale media. De Amsterdammers deelden zondag de 1-0 tegen Excelsior van Julian Brandt, waar een mooie aanval aan voorafging. De post kan niet bepaald op positieve reacties rekenen, mede dankzij de caption.

Ajax sloot het eerste blok van de Eredivisie af met een uiterst teleurstellend gelijkspel tegen Excelsior (2-2). De ploeg van Míchel Sánchez staat op de vijfde plek en heeft een achterstand van vijf punten op koploper AZ. Nu het clubvoetbal even stilligt, besloot de media-afdeling een opvallende post de wereld in te sturen.

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Op X en Instagram deelt Ajax een fragment van ruim één minuut uit de wedstrijd tegen Excelsior. Te zien is hoe de Amsterdammers na een lange periode van balbezit op 1-0 komen dankzij Brandt. Gezegd mag worden dat het combinatievoetbal van de ploeg van Míchel er daar verzorgd uitziet. “Football, the Ajax way”, voegt Ajax er zelf aan toe.

Het bericht levert het nodige commentaar op. Veel voetbalfans benoemen dat de uitslag van de wedstrijd ‘slechts’ 2-2 was. “2-2 tegen Excelsior. The Ajax way anno 2026”, lacht de een. “Je hoeft de tv maar aan te zetten op een willekeurig moment in het weekend en je ziet dergelijk voetbal”, is de boodschap van een ander.

Natuurlijk zijn er ook een hoop Feyenoord-fans die hun reactie niet achterwege laten. Rotterdammers lachen massaal om de post: “Zo schaamteloos”, luidt een reactie. “Hahahahahaha. Moest toch even twee keer kijken of het geen parodieaccount was”, lacht een ander Ajax uit.

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dilima1966
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dilima1966
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Ik heb al gezegd als ajax niet mee gaat draaien bij de eerste 3 of ze er vroeg uit liggen conference league zal de broekriem strakker worden en inkomsten goed voelbaar zijn

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
4.194 Reacties
1.204 Dagen lid
19.473 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik heb al gezegd als ajax niet mee gaat draaien bij de eerste 3 of ze er vroeg uit liggen conference league zal de broekriem strakker worden en inkomsten goed voelbaar zijn

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Eredivisie
GS
DS
PT
3
PSV
7
14
16
4
Twente
7
8
16
5
Ajax
7
12
14
6
Fortuna
7
-1
13
7
Excelsior
7
6
11

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