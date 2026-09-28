Ajax komt met opvallende post en wordt massaal uitgelachen: 'Schaamteloos!'

Het contentteam van Ajax heeft voor verbazing gezorgd op sociale media. De Amsterdammers deelden zondag de 1-0 tegen Excelsior van Julian Brandt, waar een mooie aanval aan voorafging. De post kan niet bepaald op positieve reacties rekenen, mede dankzij de caption.
Ajax sloot het eerste blok van de Eredivisie af met een uiterst teleurstellend gelijkspel tegen Excelsior (2-2). De ploeg van Míchel Sánchez staat op de vijfde plek en heeft een achterstand van vijf punten op koploper AZ. Nu het clubvoetbal even stilligt, besloot de media-afdeling een opvallende post de wereld in te sturen.
Op X en Instagram deelt Ajax een fragment van ruim één minuut uit de wedstrijd tegen Excelsior. Te zien is hoe de Amsterdammers na een lange periode van balbezit op 1-0 komen dankzij Brandt. Gezegd mag worden dat het combinatievoetbal van de ploeg van Míchel er daar verzorgd uitziet. “Football, the Ajax way”, voegt Ajax er zelf aan toe.
Het bericht levert het nodige commentaar op. Veel voetbalfans benoemen dat de uitslag van de wedstrijd ‘slechts’ 2-2 was. “2-2 tegen Excelsior. The Ajax way anno 2026”, lacht de een. “Je hoeft de tv maar aan te zetten op een willekeurig moment in het weekend en je ziet dergelijk voetbal”, is de boodschap van een ander.
Natuurlijk zijn er ook een hoop Feyenoord-fans die hun reactie niet achterwege laten. Rotterdammers lachen massaal om de post: “Zo schaamteloos”, luidt een reactie. “Hahahahahaha. Moest toch even twee keer kijken of het geen parodieaccount was”, lacht een ander Ajax uit.
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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.