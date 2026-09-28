Deze elf internationals konden onmogelijk ontbreken in het Elftal van de Week

De interlandperiode is in volle gang en dus is het tijd voor een nieuw Elftal van de Week. Van dominante verdedigers en beslissende middenvelders tot spitsen die hun visitekaartje afgaven: deze elf spelers sprongen de afgelopen dagen het meest in het oog.

Pierce Charles - Noord-Ierland

De doelman was de grote uitblinker tijdens de 0-1 overwinning van Noord-Ierland op Georgië. Charles hield zijn ploeg meerdere keren op de been en maakte vooral indruk met een belangrijke redding op een inzet van Georges Mikautadze. Het absolute hoogtepunt volgde na 65 minuten, toen Charles de penalty van Khvicha Kvaratskhelia stopte. Mede dankzij zijn optreden hield Noord-Ierland de nul en werd in de negende minuut van de blessuretijd de overwinning veiliggesteld.

Noussair Mazraoui - Marokko

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De rechtsback speelde tegen Gabon een belangrijke rol in de 2-0 overwinning van Marokko. Mazraoui brak na 36 minuten de ban na een sterke rush, waarna hij het zelf bekroonde met de openingstreffer. Ook verdedigend stond hij zijn mannetje en bleef hij tot zijn wissel een belangrijke schakel aan de rechterkant.

Dinos Mavropanos - Griekenland

De Griekse verdediger domineerde in Augsburg het duel met Duitsland. Mavropanos won vrijwel ieder duel dat op zijn pad kwam en gaf de Duitse aanvallers nauwelijks ruimte. Met vijf gewonnen grondduels, vijf gewonnen luchtduels, drie succesvolle tackles en twaalf opruimingen groeide Mavropanos uit tot een onneembare horde in de Griekse defensie. Zijn dominante optreden vormde een belangrijk fundament onder de historische 1-0 overwinning.

Phillipp Mwene - Oostenrijk

De Oostenrijker liet zich tegen Israël op het perfecte moment zien. Mwene dook in de slotfase op voor het doel en haalde fraai uit voor de 2-1. Zijn eerste interlandtreffer bleek de ommekeer in de wedstrijd: Oostenrijk liep daarna nog uit naar een 3-1 overwinning.

Leo Walta - Finland

Twee goals, een assist en dat allemaal in slechts zeventig minuten: Leo Walta leefde zich volledig uit tegen San Marino. Vooral zijn eerste treffer mocht er zijn. De middenvelder kreeg even de ruimte buiten het strafschopgebied en joeg de bal schitterend in de kruising. Vijf minuten later sloeg hij opnieuw toe en maakte hij zijn tweede van de avond. Walta stond daarmee aan de basis van de overtuigende 0-7 zege op San Marino

Kevin De Bruyne - België

De middenvelder strooide in Rome met passes. Al na zeven minuten stuurde hij De Ketelaere met een heerlijke steekpass alleen richting Donnarumma, waarna hij later zelf de beslissende bal gaf op Mika Godts voor de 0-1. Met vijf gecreëerde kansen was De Bruyne voortdurend betrokken bij het gevaar van België, dat uiteindelijk met 0-2 won van Italië.

Martin Ødegaard - Noorwegen

Hij had met twee assists een groot aandeel in de overwinning op Denemarken. Eerst bediende Ødegaard Oscar Bobb voor de openingstreffer, waarna hij in de slotfase opnieuw toesloeg. Met een lage voorzet vond de Noorse captain Erling Haaland, die de bal binnenschoot voor de beslissende 3-2.

Ibrahim Maza - Algerije

In de Afrika Cup-kwalificatie tegen Zambia liet Maza zich nadrukkelijk gelden. Nadat Zambia op gelijke hoogte was gekomen, zette de middenvelder Algerije met een koele afronding opnieuw op voorsprong. Zeven minuten later leverde hij met een slimme hakbal de assist op Anis Hadj Moussa, die de 3-1 eindstand bepaalde.

Álex Baena - Spanje

De invaller had nauwelijks tijd nodig om zijn stempel te drukken op Wembley. Baena kwam na 54 minuten binnen de lijnen en trok zes minuten later de stand gelijk met een fraaie krul vanaf de rand van het strafschopgebied. Vervolgens stuurde hij in de 74ste minuut Mikel Oyarzabal weg voor de 2-3. Een goal en assist vanaf de bank in een wedstrijd die Spanje uiteindelijk mede dankzij Baena won.

Zeki Amdouni - Zwitserland

De Zwitserse spits was niet te houden in Skopje. Amdouni was goed voor twee treffers én een assist in de 0-3 overwinning op Noord-Macedonië. Eerst legde hij de bal klaar voor Remo Freuler, waarna hij zelf twee keer toesloeg. Vooral zijn tweede goal was fraai: Amdouni kapte knap weg van zijn directe tegenstander en schoot beheerst raak in de verre hoek.

Mexx Meerdink - Nederland

Hij greep zijn kans in Belgrado met beide handen aan. Bij zijn basisdebuut voor Oranje maakte Meerdink tegen Servië zijn eerste twee interlandgoals. Eerst schoot hij een strafschop overtuigend binnen, waarna hij na rust opnieuw toesloeg met een fraaie diagonale afronding. Met zijn dubbelslag bezorgde Meerdink Oranje een 1-2 overwinning en kroonde hij zich tot matchwinner.