Meerdink onthult: Xavi lijkt eigen regel bij Oranje direct te breken

heeft een opvallende ontboezeming gedaan na de wedstrijd tussen Servië en het Nederlands elftal. De spits vertelt tegenover ESPN dat hij zondagochtend al wist dat hij ging spelen, iets wat in contrast staat met eerdere uitspraken van bondscoach Xavi Hernández.

Xavi Hernández beleefde vorige week zijn vuurdoop als bondscoach van Oranje. Een opvallende ontwikkeling is dat spelers tegenwoordig pas anderhalf tot twee uur voor de wedstrijden zouden horen of ze starten. Althans, dat beweerde de oefenmeester stellig tijdens twee persconferenties.

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Wat blijkt, is dat de bondscoach in ieder geval voor AZ-spits Meerdink een uitzondering heeft gemaakt. “Je leeft er naartoe. Vanochtend (zondagochtend, red.) had ik een gesprek met de bondscoach en hij gaf aan dat ik moest starten”, vertelt de aanvaller na afloop van Servië – Nederland voor de camera’s van ESPN.

Meerdink groeide later op de dag uit tot de man van de wedstrijd bij het Nederlands elftal. De spits zette Oranje op voorsprong vanaf de stip en maakte later de 1-2, op aangeven van Guus Til. Meerdink wilde zichzelf niet te veel druk opleggen bij zijn eerste basisplaats. “De eerste tien minuten voelde ik wel wat druk. Zenuwen, eerste keer in de basis natuurlijk. Bij zo’n invalbeurt (tegen Duitsland, red.) gebeurt het in een split second en nu leef je er naartoe, dus dan ga je denken. Maar ja, ik moet niet denken.”